F1, Gp d'Australia - Ricciardo: "Ho provato di tutto per passare Kimi, ma non ci sono riuscito."

Daniel Ricciardo ha chiuso al quarto posto il Gp d'Australia, gara inaugurale della stagione di Formula1. La delusione per essere finiti ai piedi del podio però non è troppo grande per il pilota della Red Bull, che ha mostrato in gara un ottimo passo, finendo a ridosso di Raikkonen e Hamilton.

"Ho provato a fare del mio meglio in gara: sarebbe stato bello partire davanti, senza la penalità di tre posizioni. Penso che il nostro passo fosse molto vicino a quello della Ferrari. Non posso dirlo con certezza per Vettel, ma ho la sensazione che eravamo molto competitivi oggi, abbiamo fatto segnare anche il giro veloce della gara. Quindi penso che, se non eravamo l'auto più veloce in pista, eravamo comunque nella lotta".

foto da Twitter Red Bull Racing

"Abbiamo ancora qualche problema nel giro secco, ma in gara il nostro ritmo è molto competitivo. Quando mi sono svegliato questa mattina ero felice, nonostante la penalità sapevo di poter far bene. Volevo solo scendere in pista: la pausa invernale è stata lunga, e non vedi l'ora di ritornare in macchina. La gara è stata divertente, e si è chiusa in modo positivo per noi. Nel finale eravamo molto veloci: ho provato di tutto per passare Kimi, purtroppo la pista è abbastanza stretta e difficile, non è facile compiere dei sorpassi qui. Alla fine abbiamo fatto segnare il giro veloce, ed è un ottimo segno. Possiamo fare grandi cose nelle prossime gare".