F1, Gp del Bahrain - Pirelli annuncia i set per Sakhir: i top team sulla stessa linea

Archiviato con la vittoria di Sebastian Vettel il primo Gp della stagione, i team guardano oltre e già pensano al secondo evento del Mondiale, che si correrà l'8 Aprile sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Dopo che la prima gara si è decisa ai box, le squadre guardano con attenzione alle strategie, ma se in Australia si erano avute scelte diverse tra i vari team, soprattutto tra quelli di vertice, questa volta - senza volerlo - hanno "firmato" tutti per la medesima opzione, ad eccezione di Valtteri Bottas.

E così, Lewis Hamilton, i due driver della Ferrari - con Sebastian Vettel che arriverà sul circuito dove lo scorso anno vinse, da leader iridato - e le due Red Bull scenderanno in pista con lo stesso numero di set di pneumatici, ovvero 7 set di Supersoft, che sarà la mescola più morbida nel Medio Oriente, a cui saranno affiancati 2 treni di gomme medie e 4 di Soft. Di contro Valtteri Bottas, che avrà 7 set di gomme SuperSoft, porterà in Bahrain ben 5 treni di gomme Soft e 1 solo set di medie.

La Force India, dopo la batosta di Melbourne, proverà a rialzare la testa e a Sakhir porterà 8 treni di gomme SuperSoft, con 3 treni di Soft e 2 di Medium, ovvero la stesso scelta fatta da Nico Hulkenberg e Carlos Sainz, piloti Renault, mentre strategie differenti in casa Williams. I due driver del team di Grove hanno scelto entrambi 8 treni di gomme SuperSoft, ma risalta la differenza tra Stroll e Sirotkin, con il russo che avrà un set di medium in più rispetto al compagno di team, che punterà su 4 treni di Soft ed uno di Medium.

Scelte differenti anche per le Toro Rosso, con Pierre Gasly che ha puntato su una combinazione uguale a quella di Valtteri Bottas, con un solo set di Medium, di fronte a 5 di Soft e 7 di SuperSoft, mentre Hartley imita le scelte degli altri piloti dei top team. Romain Grosjean e Kevin Magnussen, entrambi in Australia non hanno avuto un buon rapporto con le gomme, hanno differenziato le loro scelte, perchè oltre agli 8 Set di gomme SuperSoft in comune, il francese ha deciso di sacrificare un treno di Soft, per portarne 2 di Medium e solo 3 di gomme a banda gialla, a differenza di Magnussen, che in Bahrain avrà solo un set di Medium.

Aggressivi in casa McLaren, puntano tutto sulle SuperSoft, con 9 treni a disposizione di ogni pilota, mentre vengono sacrificate le Medium, con un solo set e 3 di Soft. Infine, l'Alfa Romeo-Sauber ha deciso di sfruttare 7 treni di SuperSoft, con Ericsson che avrà a disposizione anche 3 Soft e 3 Medium, mentre Leclerc andrà con due Medium e quattro treni di Soft.