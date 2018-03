F1 - Gp d'Australia deludente per la Toro Rosso-Honda, ma i piloti rimangono fiduciosi

La Toro Rosso-Honda è ripiombata alla dura realtà nel Gp d'Australia, appuntamento inaugurale della stagione di Formula 1: dopo degli ottimi test invernali infatti, la scuderia di Faenza ha mostrato evidenti limiti a Melbourne, uscendo in Q1 e ottenendo in gara un ritiro con Gasly e un ultimo posto (unico doppiato della gara) con Hartley.

In questi giorni però i piloti della Toro Rosso hanno confermato la loro fiducia nel progetto Honda, dichiarando di essere sicuri della competitività della PU nipponica, e della vettura in generale.

Foto da: Twitter Toro Rosso

Queste sono le parole di Gasly, che in gara ha dovuto ritirarsi per un problema all'MGU-H. "L'inconveniente in gara è stato davvero una gran rottura di scatole! È un peccato aver avuto questo problema solo in gara, e non nei test dove potevamo risolverlo in fabbrica prima dell'inizio della stagione. In termini di prestazione, di sicuro ci aspettavamo qualcosa di più dal Gp a Melbourne: sono sicuro però che il potenziale c'è".

Hartley, che ha chiuso ultimo e staccato in gara anche per un suo errore nelle prime fasi di corsa, condivide l'ottimismo del compagno di squadra. "La PU Honda è molto flessibile in gara, e sono molto contento: tutto ha funzionato senza problemi, non posso lamentarmi. Tutto sta andando nella giusta direzione, e penso che siamo competitivi a livello di vettura. Inoltre Honda ha in programma una serie di aggiornamenti per le prossime gare, e di sicuro faremo dei progressi importanti".