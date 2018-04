F1 - Alonso: "McLaren ha il potenziale per lottare con i top team"

Fernando Alonso ha ritrovato il sorriso: il quinto posto ottenuto in Australia ha mostrato una McLaren in grado quanto meno di lottare contro gli avversari in pista, cosa molto difficile nello scorso triennio a causa del deficit di potenza della PU Honda.

Lo spagnolo è molto fiducioso per il futuro, e convinto che la scuderia di Woking abbia le carte in regola per poter migliorare durante l'anno. "La macchina ha un ottimo potenziale; ne abbiamo ancora parecchio da sbloccare. Avremo alcuni aggiornamenti nelle prossime gare, da cui tutti ci aspettiamo molto. La nostra collaborazione con Renault è molto giovane, e quindi anche su questo aspetto abbiamo molto margine di miglioramento. Red Bull è chiaramente davanti a noi, loro sono nel gruppo di testa con Ferrari e Mercedes. Noi vogliamo far parte di quel gruppo, e già nelle prossime gare con gli aggiornamenti speriamo di avvicinarci".

foto da: Twitter McLaren

"Per me, personalmente, è molto difficile non poter vincere. La mia vita è completamente basata sulla competizione, è come una vitamina; quando mi mancano le vittorie per me è difficile, ma bisogna sempre andare avanti. È per questo che negli ultimi anni mi sono aperto anche ad altri campionati e altre serie. Cercavo la vittoria. Senza le stagioni difficili che abbiamo passato, non lo avrei fatto. Ma grazie a queste esperienze, penso di essere diventato un pilota migliore".