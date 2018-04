F1, Gp del Bahrain - Qualifiche, Vettel e Raikkonen felici: "Molto ottimisti, la macchina si guida alla grande"

È un Sebastian Vettel ovviamente soddisfatto quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti dopo le Qualifiche del Gp del Bahrain. Il tedesco della Ferrari ha infatti conquistato la Pole Position col tempo record di 1'27"958 e sarà affiancato in prima fila domani dal compagno Kimi Raikkonen.

Queste le parole di Vettel, felice del comportamento dell'auto ma anche consapevole che domani sarà una battaglia: "È stata una qualifica molto tesa, soprattutto all'inizio del Q3. Non ero affatto contento, e ho buttato via il mio giro con un errore all'ultima curva. Sono però molto felice di aver fatto un giro perfetto al secondo tentativo: la macchina è stata eccellente per tutto il week end, e per questo sono molto ottimista per la gara. Quando la vettura ti segue e risponde bene a ciò che vuoi, è davvero un piacere guidare. In Australia non è stato così, ma oggi abbiamo trovato un ottimo bilanciamento. Domani però sarà un'altra storia, vedremo come andrà la partenza".

foto da: Twitter Scuderia Ferrari

Kimi Raikkonen partirà secondo domani, al fianco del compagno di squadra. Il finnico è leggermente deluso del risultato, ma si aspetta molto dalla gara: "Di sicuro non è il risultato ideale, anzi. Il mio ultimo tentativo è stato davvero non buono, ho trovato molto traffico. Devo però accontentarmi, non posso fare altro. Alla fine però oggi è soltanto sabato, la gara e i punti è domani. Vedremo cosa riusciremo a fare, ma la macchina va forte e il potenziale per fare bene c'è".