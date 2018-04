F1, Gp del Bahrain - Qualifiche, Alonso molto deluso: "Una sessione davvero negativa"

Fernando Alonso non fa nulla per nascondere la delusione dopo la sessione di Qualifica del Gp del Bahrain: lo spagnolo non è mai sembrato avare il passo per poter puntare alla top10, e domani partirà dalla tredicesima posizione sulla griglia di partenza.

Queste le parole di Alonso subito dopo le Qualifiche. "È stata una sessione davvero negativa, o almeno più negativa di quello che pensavamo. Subito in Q1 abbiamo faticato, e in Q2 abbiamo chiuso in 13^ e 14^ posizione, che non è la situazione ideale. Dobbiamo analizzare i motivi di questi risultati: domani dobbiamo migliorare, e non abbiamo molto tempo per effettuare i correttivi. Non andando in Q3 almeno potremo scegliere con che gomme partire, e questo è un piccolo aspetto positivo: speriamo di fare una scelta buona e recuperare con la strategia".

Foto da: Twitter McLaren F1

Ed in vista di domani: "In gara noi andiamo di solito meglio rispetto alla Qualifica. Lo abbiamo già visto ai test di Barcellona e anche in Australia. Anche qua nei long run eravamo più competitivi che nel giro secco durante le PL. Non riusciamo ancora a estrarre il massimo dalle gomme nel giro singolo: partire così indietro però compromette la nostra gara. Però domani è una gara lunga, e può succedere di tutto. L'affidabilità sarà messa a dura prova, speriamo di poter entrare nei punti".