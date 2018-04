F1, Gp del Bahrain - Qualifiche, Hamilton e un week end in salita: "Difficile centrare la Top5 domani"

Lewis Hamilton è molto deluso al termine della sessione di Qualifiche del Gp del Bahrain. L'inglese della Mercedes ha infatti chiuso al quarto posto, ma a causa della sostituzione del cambio effettuata ieri dovrà partira al nono posto della griglia di partenza.

Per questo motivo, Hamilton vede la gara di domani tutta in salita. Queste sono state le sue parole: "Credo che in gara domani sarà difficile raggiungere la Top5, anche se il nostro obbiettivo deve essere quello. Cercherò naturalmente di fare del mio meglio, e ottenere il massimo di punti nonostante la mia posizione di partenza. La penalità in questo senso non aiuta, anzi, rende tutto davvero molto difficile. La zona DRS qui è molto lunga, quindi in teoria si potrebbe sorpassare: è però molto difficile rimanere vicini a chi ti precede, quindi non sarà facile. Vedremo domani in gara come andrà. Il bilanciamento della vettura non è stato un problema oggi, anzi. Solo che le Ferrari sono state più veloci in tutto il week-end, tutto qui".