Formula 1 - Le parole di Verstappen e Ricciardo dopo le qualifiche

Qualifiche del Gran Premio del Bahrein a due facce per la Red Bull con Ricciardo che, grazie alla penalizzazione di Hamilton, partirà dalla quarta casella mentre Verstappen, a muro nella Q1, partirà dalla quindicesima posizione. L'olandese, intervistato al termine delle sue brevi qualifiche, commenta cosi l'indicente in Curva 3: "Quello che mi è successo oggi è qualcosa che non mi è mai accaduto in carriera, commenta Verstappen. Quando sono andato sull'acceleratore ho sentito una spinta improvvisa e ho perso il controllo della monoposto. Ho avuto una spinta di 150 cavalli inattesa, senza preavviso. Stessa traiettoria, stesso acceleratore. Si vede bene in telemetria che la traccia della velocità era esattamente quella del giro precedente, e all'improvviso si può vedere la potenza salire di 150 cavalli".

Decisamente più positiva la qualifica del compagno di squadra Ricciardo che ha chiuso a quattro decimi da Vettel: "I quattro decimi che mi hanno separato oggi da Vettel sono in un certo senso meno di quanto pensassi prima delle qualifiche ma è comunque frustrante non poter lottare per la pole position. Ma ciò che conta è la domenica, e nelle simulazioni di gara abbiamo girato su buoni tempi, quindi non escludo di essere nella lotta che conta. Non mi aspetto una corsa facile, ma non credo che ci siano obiettivi fuori dalla nostra portata. Credo che sarà una corsa molto interessante, e non vedo l’ora di essere in pista domani", commenta cosi l'australiano.