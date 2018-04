F1, Gp del Bahrain - Vettel celebra la vittoria: "Gara incredibile!"

Sebastian Vettel ha vinto in modo incredibile il Gp del Bahrain, con una strategia ad una sola sosta ed una grandissima difesa nei confronti di Bottas nei giri finali.

foto da: Twitter Ferrari

Per questo il tedesco sul podio è felicissimo nel commentare l'esito della gara: "Grandissima vittoria! Sono contentissimo: purtroppo Kimi si è ritirato quindi non può essere una gara completamente positiva per il team. Inoltre un meccanico si è infortunato, e il mio pensiero va a lui in questo momento. Per quanto mi riguarda, sono contento di essere riuscito a difendermi nel finale e di aver chiuso davanti alle Mercedes. Quando dal box mi hanno detto il ritmo che aveva Bottas, ho pensato che sarebbe arrivato sul finale. Ho detto alla squadra che potevo resistere, ma non era vero! Non potevo in alcun modo difendermi da quei tempi. Stavo calcolando in macchina il mio vantaggio, e sapevo che mi avrebbe preso; ho provato a risparmiare più gomma possibile, ma alla fine è stata davvero tirata! Ma ce l'ho fatta e sono felicissimo. Valtteri ci ha provato alla fine del rettilineo nell'ultimo giro, ma per fortuna ero abbastanza avanti e poi non ha avuto altre chance. Vincere le prime due gare è una sensazione incredibile!"