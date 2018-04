F1, Gp del Bahrain - Hamilton: "Un buon risultato, considerando la posizione di partenza"

Lewis Hamilton si è detto contento del podio ottenuto al termine del Gp del Bahrain, gara che l'inglese ha chiuso dietro a Vettel e al compagno di squadra Bottas.

foto da: Twitter F1

Queste sono state le parole di Hamilton sul podio nel post-gara: "È un risultato che mi rende felice: chiudere sul podio partendo dalla nona posizione va bene. Sono riuscito a limitare i danni. Devo inoltre fare le mie congratulazioni a Vettel e Bottas, hanno fatto un lavoro eccezionale, migliore del mio in questo week end di gara. Oggi non è stato per nulla facile: ci sono stati anche dei momenti frustranti perchè dal box non riuscivano a sentire quello che dicevo via radio. È stato anche difficile, perchè non sapevo bene cosa fare, se dovevo spingere per riprendere quelli davanti o se il mio passo andava bene. È davvero una cosa difficile da fare quando stai cercando di fare del tuo meglio e di recuperare 25 secondi a un pilota come Vettel: alla fine però non posso lamentarmi del risultato".