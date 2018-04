F1, Gp del Bahrain - Gara da dimenticare per la Red Bull: le parole dei due piloti

È stato un GP del Bahrain disastroso per la Red Bull, che se ne va da Sakhir con due ritiri nei giri iniziali della gara. Ricciardo, in quarta posizione, ha dovuto ritirarsi per dei problemi elettrici, mentre Verstappen, che stava rimontando posizioni, ha avuto un contatto con Lewis Hamilton che ne ha rovinato la gara.

foto da: Twitter Red Bull

Ricciardo è molto deluso per il risultato della gara, e per un ritiro arrivato nei primi giri della corsa: "Ho solo perso completamente la potenza: deve essere stato un problema elettrico. Ma è stato qualcosa di grave, perchè ho dovuto spegnere la macchina per evitare ulteriori guai. Doversi ritirare all'inizio del GP è davvero una cosa bruttissima, la peggiore sensazione possibile per un pilota. Lavori tutto il week end per le due ore della gara, e dover finire dopo pochi minuti è davvero molto frustrante".

Max Verstappen ha invece parlato del contatto con Hamilton, e di come, a suo avviso, la colpa maggiore ricada sull'inglese della Mercedes: "A causa del contatto con Lewis abbiamo riportato dei danni veramente grossi alla vettura, oltre che alla foratura. Pensiamo si sia rotto qualcosa al differenziale, ma lo potremo dire con certezza solo dopo i dovuti controlli. Sin dal primo giro mi stavo divertendo molto, il feeling con la macchina era grandioso. Sull'episodio con Lewis, siamo arrivati appaiati alla prima curva, eravamo davvero molto vicini ma all'uscita di curva io ero davanti. Ho sentito un colpo arrivare da dietro, e ho avvertito subito la foratura. Penso ci fosse abbastanza spazio per entrambi: che non ci siano ulteriori provvedimenti per un contatto che ha di fatto terminato la mia gara è abbastanza duro da digerire".