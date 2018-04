Formula 1 - La presentazione del Gran Premio della Cina

Nemmeno il tempo di metabolizzare l'impresa di Vettel in Bahrein che la Formula 1 torna in pista per il terzo appuntamento stagionale. Il Circus, infatti, sbarca in Cina dove lo scorso anno a trionfare è stato Lewis Hamilton. Gli occhi saranno ancora puntati sul duello Ferrari-Mercedes. Il Cavallino ha vinto le prime due gare con Vettel mentre la Scuderia di Stoccarda ha voglia di centrare il primo successo in una delle sue piste preferite. Propositi di riscatto in casa Red Bull, dopo il disastro del Bahrein, mentre McLaren, Renault e Haas sono pronte a darsi battaglia subito dietro insieme alla Toro Rosso.

RECORD - Come accennato poco fa Lewis Hamilton ha vinto l'ultima edizione del Gran Premio della Cina. L'inglese, in realtà, vanta cinque successi di cui due con la McLaren e tre con la Mercedes: nessuno ha fatto meglio di lui a Shanghai. Dominio della Scuderia tedesca negli ultimi sei anni con cinque successi, mentre la Ferrari non vince in Cina dal 2013, con Fernando Alonso. Il record sul giro in qualifica è di Lewis Hamilton che l'anno scorso ha fermato il cronometro sul tempo di 1'31''678 mentre il record sul giro in gara e sulla distanza appartengono, rispettivamente, a Schumacher e Barrichello nella stagione 2004. Vettel ha vinto solo una volta in Cina: nel 2009, sotto il diluvio universale, quando correva per la Red Bull.

IL CIRCUITO - L'idea di portare la Cina nel Mondiale di Formula 1 nasce più di vent'anni fa e la prima gara venne disputata nel novembre del 2004 con successo di Rubens Barrichello. La stagione seguente vide il trionfo di Fernando Alonso che proprio a Shanghai si aggiudicò il suo primo titolo Mondiale. Dal 2009 il Gran Premio è stato inserito come terzo appuntamento della stagione, spostandosi dunque da ottobre ad aprile. Il circuito asiatico è lungo 5451 metri e presenta sette curve a destra, sette a sinistra e un rettilineo molto lungo nell'ultima parte. Per questa gara sono previsti 56 giri.

FAVORITI - La Mercedes, nonostante le prime due gare senza successi, è la favorita di questo Gran Premio visti i recenti precedenti: l'anno scorso, infatti, quinto successo per Lewis Hamilton davanti a Vettel e alle due Red Bull. L'inglese della Mercedes smania per salire sul gradino più alto del podio, al pari del compagno Bottas, ma entrambi dovranno vedersela con una Ferrari in splendida forma dopo i due successi consecutivi in apertura, non accadeva dal 2004. Peccato per il ritiro di Raikkonen in Bahrein ma il finlandese, dopo il pit-stop complicato dello scorso GP, è già carico per tornare sul podio. Dopo il disastro del Bahrein è chiamata inevitabilmente al riscatto anche la Red Bull di Verstappen e Ricciardo con la Scuderia austriaca che in questo circuito ha sempre raccolto buoni risultati: la scorsa stagione, terzo posto per l'olandese e quarto per l'australiano dopo una lotta serrata.

Dietro è gran bagarre a cominciare dal trio Haas, Renault e McLaren. La casa di Woking, dopo due gare, si ritrova al terzo posto del Mondiale nella classifica costruttori. Dopo il brillante quarto posto di Gasly, nella scorsa gara, cerca conferme la Toro Rosso mentre la Force India e la Williams sono a caccia di un risultato positivo dopo l'esordio abbastanza buio. La "Pantera Rosa" guarda con relativa fiducia allo scorso anno in cui entrambi i piloti sono arrivati a punti a Shanghai. Al pari della Toro Rosso cerca conferme anche l'Alfa Romeo-Sauber che, dopo il nono posto di Ericsson in Bahrein, si aspetta passi in avanti anche da Leclerc.

ORARI - Dopo la parentesi pomeridiana del Bahrein si torna a correre la mattina, con l'inizio della gara fissato alle 08.10: diretta su Sky Formula 1 HD mentre TV8 trasmetterà il Gran Premio in replica. Di seguito tutti gli orari:

Venerdì 13 aprile

Prove Libere 1 – Ore 04:00

Prove Libere 2 – Ore 8:00

Sabato 14 aprile

Prove Libere 3 – Ore 5:00

Qualifiche - Ore 8:00

Domenica 15 aprile

Gara – Ore 08:10