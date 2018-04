F1, Gp Cina - Ericsson: "Grande soddisfazione fare punti, ma possiamo migliorare ancora"

"E' stato un weekend bellissimo per noi. Arrivare a punti è stata una grandissima soddisfazione per il team. Arriviamo con l'ingresso dell'Alfa Romeo quest'anno, è un nuovo capitolo per noi. Abbiamo fatto un lavoro enorme per fare questo miglioramento, e già arrivare ai punti alla seconda gara dell'anno è una iniezione di fiducia enorme".

Testo e parole di Marcus Ericsson, pilota svedese della Sauber che, dopo un esordio non esaltante in Australia, si è riscattato nel weekend scorso in Bahrain portando la sua vettura al nono posto. Una nottata magica quella di Sakhir, un risultato più che soddisfacente per la neonata Alfa Romeo, la quale in vista dell'appuntamento cinese trova fiducia ed entusiasmo.

"Personalmente è una gioia fantastica, perché sono tornato a fare punti dopo tantissimo tempo. E' un grosso sollievo. Una soddisfazione enorme. E' difficile farlo quando la macchina non va, è frustrante. Ora è cambiato tutto, la macchina è decisamente migliore, abbiamo una base molto solida sulla quale lavorare. Il centro griglia è molto ravvicinato, e noi crediamo di poterci stare".

Foto Marcus Ericsson Twitter

Ed infine, sulle possibilità di confermarsi in Cina e di continuare a sviluppare la vettura in vista del prosieguo della stagione, la chiosa di Ericsson: "Possiamo fare ancora dei progressi e scalare posizioni. A livello di velocità non siamo ancora competitivi, ma possiamo lavorare sodo per consolidare questa posizione e lottare ogni weekend per migliorare ancora".