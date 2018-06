Formula 1 - La presentazione del Gran Premio di Francia

La Formula 1, dopo dieci anni, torna in Francia e lo fa per l'ottavo appuntamento di una stagione sempre più elettrizzante. La gara canadese di due settimane fa ha permesso a Sebastian Vettel di riportarsi in testa al Mondiale, con una lunghezza di vantaggio su Hamilton. A caccia di conferme Verstappen, reduce dal terzo posto, mentre l'inglese della Mercedes e Raikkonen cercano l'acuto dopo le recenti prestazioni sottotono. Carico a mille Fernando Alonso fresco di vittoria alla 24 ore di Le Mans.

RECORD - Il Gran Premo di Francia è stato il primo della storia automobilistica: la prima edizione, infatti, risale al 1906. Nella nazione transalpina la Formula 1 ha corso dal 1950 al 2008, ad eccezione del 1955 a causa del disastroso incidente accaduto nella 24 ore di Le Mans. A differenza di altri gran premi storici, quello di Francia ha cambiato molto spesso sede: il record di vittorie appartiene a Michael Schumacher (8) mentre la Ferrari ha trionfato in Francia 17 volte con 17 pole position.

IL CIRCUITO - Il tracciato Paul Ricard ha ospitato quattordici edizioni del campionato di Formula 1, questa sarà la quindicesima. L'ultima risale al 1990 con l'acuto di Prost alla guida della Ferrari. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, il circuito misura 5842 metri ed è composto da 15 curve, tra cui la Courbe de Signes che viene percorsa a 330 km/h dopo il lunghissimo rettilineo del Mistral (circa 1.800 metri). L’asfalto è stato recentemente rinnovato e la sua superficie è simile a quelle di Silverstone e Barcellona e per questo motivo la Pirelli ha deciso di portare le coperture, già viste in Spagna, con il battistrada più sottile di 0.4 millimetri per combattere il rapido consumo della gomma. Il consumo stimato di carburante è di circa 1.8 Kg al giro mentre, a causa della conformazione del tracciato, la configurazione aerodinamica prevede per le vetture l'utilizzo di un carico medio. Infine saranno presenti due zone DRS: la prima fra la curva 6 e la 8 mentre la seconda è stata posizionata sul rettilineo del traguardo.

I FAVORITI - Saranno le prime Prove Libere a darci un'idea sul possibile lotto dei favoriti visto che la Formula 1 non corre da queste parti da 28 anni. La Mercedes, che porterà aggiornamenti importanti al motore, potrebbe essere più avvantaggiata data la conformazione del circuito ed il ritorno delle gomme già viste in Spagna. Hamilton vuole tornare subito alla vittoria dopo l'opaco quinto posto maturato in Canada. Al pari della Scuderia tedesca anche la Ferrari porterà nuovi aggiornamenti per sfruttare al meglio le caratteristiche del circuito francese. Vettel sogna il bis dopo il successo del Canada, mentre a Raikkonen viene chiesta una risposta importante dopo l'ennesimo weekend da dimenticare.

L'incognita è la Red Bull. Verstappen e Ricciardo hanno chiuso, rispettivamente, al terzo e al quarto posto il Gran Premio del Canada: la configurazione del tracciato francese, però, potrebbe non aiutare la Scuderia austriaca visti i lunghi rettilinei. Potrebbe giovarne, invece, la Force India, pronta a dare del filo a torcere a Renault e McLaren nella lotta al quarto posto della classifica costruttori. Potrebbe essere un buon weekend anche per Haas ed Alfa Romeo-Sauber, motorizzate Ferrari, mentre da valutare sono la Toro Rosso e la Williams.

GLI ORARI - Di seguito vi proponiamo gli orari del Gran Premio che si correrà alle 16.10 e sarà trasmesso in diretta su SkyF1HD.

Venerdì 22 giugno:

Prove libere 1: 12.00-13:30 - diretta su Sky SportF1 HD

Prove libere 2: 16.00-17:30 - diretta su Sky SportF1 HD

Sabato 23 giugno:

Prove libere 3: 13:00-14:00 - diretta su Sky SportF1 HD

Qualifiche: 16:00-17:00 - diretta su Sky SportF1 HD

19:00 - Differita su TV8

Domenica 24 giugno:

Gran Premio: ore 16:10 - diretta su Sky SportF1 HD

ore 21:15 - Differita su TV8