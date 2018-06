Formula 1 - Alonso: "La tripla corona? Ci penserò"

E' un Fernando Alonso sorridente quello che si presenta in conferenza stampa in vista del Gran Premio di Francia, ottavo appuntamento della stagione di Formula 1. Lo spagnolo, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans, esordisce così: "Sensazione favolosa vincere a Le Mans. Bellissimo gareggiare con un team come Toyota, abbiamo dominato. Di notte devi mantenere la concentrazione, non sei consapevole del tutto del distacco. Devi mettere insieme i giri. Io non ero consapevole dei miei distacchi. E' stata una grande sfida e questa vittoria la sento importante. Ora torniamo alla Formula in un periodo che continua ad essere impegnativo. Quando sei in Formula 1, devi fissare il tuo obiettivo in gara e sviluppare la macchina sullo stesso passo dei tuoi avversari. Vogliamo tornare a fare punti".

Sul nuovo tracciato aggiunge: "Sempre felice di correre qui perché è storia e sono cresciuto guardando le gare qui. C'è tanto sostegno qui ed è favoloso. Sono stato qui nel 2003 per il lancio della Renault 1, ma solo una breve prova. Vedremo, per ora la cosa più importante è che la Formula 1 sia tornata qui. Anche io sono ottimista per una gara storica che torna nel circuito del Mondiale". Inevitabile, poi, il capitolo futuro ed il sogno della tripla corona a cui manca solo un pezzo: "Dobbiamo aspettare un paio di mesi per capire se e come cambieranno le cose nei team. Poi vedremo i progetti sulla Indy o la Tripla Corona. Per ora mi godo ancora Le Mans. Spa, Le Mans, Monte-Carlo. Tutte gare diverse. A Monaco molto del lavoro lo fai il sabato, mentre credo che nelle altre gare sia tutto più grande e divertente. Si tratta di eventi che si consumano una volta all'anno. Ma comunque tutte belle e speciali", chiude così Alonso.