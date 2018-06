Formula 1 - Vettel: "Devo migliorare sul giro secco"

Venerdì a due facce per Sebastian Vettel che ha chiuso in quinta posizione entrambe le sessioni di Prove Libere del Gran Premio di Francia. Giro secco da rivedere ma passo gara notevole, soprattutto nel pomeriggio, per il pilota tedesco che commenta in questo modo la giornata: "Tutto sommato, non credo che questa sia la pista più entusiasmante su cui abbia guidato, è piuttosto complicata in alcuni punti e a livello tecnico bisogna cercare di azzeccare alcuni passaggi". Vettel prosegue analizzando il lavoro svolto nella sessione pomeridiana: "Nel poomeriggio ho faticato abbastanza nella simulazione di qualifica, mentre nel long run siamo riusciti a fare qualche giro migliore di fila. In generale credo che la macchina abbia più potenziale, ma non sono riuscito a tirarlo fuori. Speriamo di poter trovare qualcosa stasera per cercare di andare meglio in qualifica".

Ci sarà da lavorare, dunque, sul giro secco come afferma in chiusura: "Sul giro secco sembriamo un pochino indietro, mentre i tempi che ho fatto durante la simulazione di gara mi sembravano buoni. Piuttosto che studiare i dati, devo capire cosa devo fare e di cosa ha bisogno la macchina sul giro secco, perché non sono ancora riuscito a metterlo insieme. Comunque non sono stressato perché di solito in qualifica miglioriamo, ma ovviamente dobbiamo capire anche cosa dobbiamo fare per rendere migliore anche la macchina. A quel punto credo che sabato le cose potranno andare bene".