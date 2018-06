Formula 1 - Gp Francia LIVE. Hamilton in pole, Ferrari all'inseguiemento. Via alle 16.10

Dopo 28 anni la Formula 1 torna al Paul Ricard, e lo fa piazzando due Mercedes in prima fila sulla griglia di partenza, dopo una qualifica strana dove le due Ferrari non hanno dimostrato il loro massimo potenziale in qualifica a causa degli errori di Vettel e Raikkonen al momento del giro decisivo, mentre le Red Bull non sono sembrate in grado di poter insidiare la pole position.

Frecce d'argento di nuovo sugli scudi quindi, nel secondo GP stagionale che prevede l'utilizzo di un battistrada più morbido di 0,4 millimetri per tutte le mescole per evitarne l'eccessivo surriscaldamento. La Mercedes ha dimostrato di essere la scuderia che meglio ha saputo adattarsi a questa nuova configurazione, mentre le due dirette concorrenti sono sembrate non riuscire a tirar fuori il massimo del proprio potenziale.

I primi tre in griglia | twitter - @f1

La strategia di base prevista per questo Gran Premio prevede la possibilità di effettuare una sola sosta per poi arrivare fino in fondo. Chi vorrà battere Hamilton e Bottas dovrà obbligatoriamente giocarsela sul passo gara e dimostrare di poter andare più forte di loro.Sono però differenti le condizioni di partenza dei top6: Mercedes e Red Bull partiranno con gomme Supersoft, mentre le due Ferrari monteranno le Ultrasoft in griglia.

Strategia che però dovrà basarsi anche sul grande caldo previsto, che potrebbe aumentare ancora di più la temperatura della pista e degli pneumatici e condizionare il loro deterioramento. Questa prospettiva introduce la possibilità di una tattica diversa, incentrata sulle due soste, e in questo caso potrebbe anche essere possibile uscire dal binario US-SS (o viceversa) per vedere qualcosa di diverso. Difficile capire anche quale potrebbe essere (e se ci sarà) l'uso delle gomme Soft, che per ora non paiono gettonatissime anche in caso di sosta unica.

Hamilton conclude il giro decisivo | twitter - @f1

Sarà un circuito dove quindi, oltre alla capacità di gestire le gomme, conterà ovviamente la potenza motoristica, e sarà importante capire quale sarà il divario tra Mercedes e Ferrari, con la Red Bull un gradino sotto. Importante anche avere una monoposto ben salda in curva e nei tanti cambi di direzione presenti, e ciò potrebbe invece favorire la vettura di Ricciardo e Verstrappen, molto stabile e performante in situazioni del genere.

Quanto al resto della griglia, attenzione a Sainz e soprattutto a Leclerc, che per la prima volta ha la possibilità di partire vicino ai grandi del circus, mentre in quinta fila le Haas hanno voglia e possibilità di fare un ottimo risultato dopo la buona prestazione di ieri rovinata al momento clou da un errore di Grosjean e da un giro sottotono di Magnussen. Attenzione anche a Fernando Alonso, 16° in griglia, che fresco di vittoria a Le Mans potrebbe farci vedere una bella rimonta.