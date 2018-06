Formula 1 - Gran Premio d'Austria: Mercedes in testa nelle Libere 1

La Mercedes comincia bene il weekend del Gran Premio d'Austria. Nella prima sessione di Prove Libere, infatti, la Scuderia tedesca piazza i suoi due piloti nelle prime due posizioni con Hamilton davanti a Bottas per 127 millesimi. Gli scudieri delle Frecce d'Argento sono stati gli unici due piloti a scendere sotto il muro del 1.05 mentre in terza posizione si piazza Max Verstappen con due decimi e mezzo di ritardo nei confronti di Hamilton. Quinta posizione per Ricciardo mentre nel panino della due Red Bull c'è Sebastian Vettel che ha chiuso con 341 millesimi di ritardo dal tempo fatto segnare dalla Mercedes di Lewis Hamilton ma sul passo gara è ai livelli dell'inglese. A chiudere il sestetto di testa c'è Kimi Raikkonen che ha chiuso con quasi un secondo di ritardo dalla vetta concentrandosi, però, poco sul giro secco.

Il primo degli "altri" è Roman Grosjean che ha bisogno di un weekend super per prendersi i primi punti della stagione e guadagnarsi la riconferma da parti della Haas. Ottava posizione per la Force India di Ocon mentre Leclerc, promesso sposo della Ferrari, chiude in nona posizione con due decimi di ritardo dalla settima posizione occupata da Grosjean. A chiudere la top-10 la Toro Rosso di Gasly. Alfa Romeo-Sauber sugli scudi in questa prima sessione con Ericsson che chiude undicesimo, davanti a Magnussen, mentre la Renault, nonostante l'aggiornamento importante sulla MGU-K, piazza Sainz al tredicesimo posto e Hulkenberg in quindicesima posizione.

Perez nel panino dei due piloti Renault, mentre ancora in difficoltà Williams e McLaren che piazzano i loro quattro piloti nelle ultime cinque posizioni con Hartley in diciannovesima posizione a far compagnia ad Alonso e compagni.