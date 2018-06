Formula 1 - Vettel: "Sarà fondamentale partire in prima fila"

Buon venerdì per Sebastian Vettel che ha chiuso in quarta posizione la prima sessione di Prove Libere mentre si è piazzato terzo nella sessione pomeridiana. Il tedesco della Ferrari, distante due decimi dal giro secco di Hamilton, ha impressionato positivamente nel passo gara tenendo testa all'inglese della Mercedes. Queste le sue impressioni al termine delle prime Libere: "Penso che ci sia sempre del margine di miglioramento. Lo abbiamo, ma oggi sono comunque contento di come sono andate le cose nelle prime due sessioni di prove libere".

Domani sarà fondamentale partire in prima fila per tentare di stare con Hamilton o Bottas in gara: "Credo che sia sempre importante qualificarsi in prima fila, ma qui lo è in particolar modo perché è poi difficile superare altri piloti in gara. Però penso che la velocità che abbiamo mostrato oggi sia buona e normalmente al sabato siamo più forti. Spero che sia così anche domani, poi domenica vedremo. Ma la prima fila è molto importante".

Infine una battuta sui cordoli che hanno creato qualche problema ad alcuni piloti, vedi Gasly: "Questi cordoli non sono un problema se non ci si va sopra, ma quando si spinge tanto è normale sfruttarli e lo possono diventare. Per noi però non ci sono stati problemi a tal riguardo e spero che vada così anche domani e domenica", chiude così il tedesco.