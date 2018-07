GP Austria LIVE, F1 in diretta - Prima fila Mercedes, Vettel penalizzato (partenza ore 15:10)

E' la nona prova del calendario mondiale: la Formula 1 si avvicina al giro di boa di una stagione che ancora non ha trovato dei suoi equilibri tra le forze in campo, sia tra i top team che tra gli "umani". Il primo posto in classifica di Lewis Hamilton, ripreso per i capelli dopo che Vettel era riuscito nel sorpasso nel Gran Premio del Canada, non è una firma del dominio Mercedes come lo era stata negli anni precedenti, ma è un posto da conquistare e tenere con le unghie dagli assalti di una Ferrari sempre combattiva, pur con tutti i suoi problemi.

La prima fila delle frecce d'argento metterà certamente in discesa la gara di Bottas - che ha conquistato la pole - ed Hamilton, anche a causa della penalità ricevuta da Sebastian Vettel, il quale partirà dalla sesta posizione per aver ostacolato Sainz nel corso della Q2. Mentre lo spagnolo si "lanciava" per il suo giro veloce, il pilota Ferrari lo ha involontariamente ostacolato costringendolo ad andare largo. Un errore probabilmente più del team che del pilota, il quale effettivamente non poteva vedere Sainz a tutta velocità, ma i precedenti ci sono e hanno visto tutti il pilota in questione penalizzato di 3 posizioni.

Valtteri Bottas durante le qualifiche | twitter - @f1

Dopo le due Mercedes partirà quindi Kimi Raikkonen, che resta in seconda fila ma avanza di una posizione, con accanto invece Max Verstrappen, tra quelli che più ha beneficiato di questo cambio di griglia. In terza fila invece partirà un ottimo Romain Grosjean, da cui ci si aspetta finalmente una prestazione solida e costante, con Vettel sesto. Solo settimo invece Daniel Ricciardo, che non è ancora riuscito a trovare la quadra in questo week-end e che ieri è stato forse penalizzato dalla strategia del team. Chiudono la top 10 Magnussen, ottavo, e la coppia Renault Sainz-Hulkemberg in quinta fila. Penalizzato anche Leclerc per la sostituzione del cambio, il monegasco - qualificatosi 13° - partirà 18°.

Attenzione, come sempre, alle strategie: possibile e probabile una sola sosta, ma non è detto che un degrado magari più netto di quanto previsto non possa portare ad un cambio di rotta e ad una seconda sosta, nei 71 giri del circuito austriaco. Tra i top 10 partiranno con gomme Supersoft Red Bull e Mercedes, tutti gli altri invece con le Ultrasoft, comprese le due Ferrari. Possibilità quindi di recuperare qualcosa fin dai primi giri per Sebastian Vettel, che però dovrà stare attento al possibile graining soprattutto sulle gomme anteriori. Il divario tra SS e US è sui 3-4 decimi, così come quello tra Soft e SS.

Vettel impegnato nelle qualifiche | twitter - @f1

L'idea per la strategia ad una sosta è quella di durare i primi 25-30 giri con le gomme montate in partenza, per poi mettere le gomme Soft e arrivare fino al traguardo. Qualcuno di quelli partito con le US potrebbe però provare a rischiare e montare le SS per portarle fino alla fine, guadagnandone sicuramente in prestazioni ma correndo rischio sicuramente più grande di quello che si avrebbe con le S.

Appuntamento quindi alle 15:10 per la partenza del GP d'Austria. Noi saremo qui, per voi.