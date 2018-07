F1, Gp d'Austria - Festa Verstappen sul podio, ma sorride anche la Ferrari. Le parole dei primi tre

Vittoria per Max Verstappen che trionfa in un Gp d'Austria pieno di colpi di scena: out per problemi tecnici le due Mercedes e Ricciardo, sul podio insieme al pilota Red Bull salgono le due Ferrari di Kimi Raikkonen e Sebastia Vettel. Ecco le parole dei primi dal podio.

Max Verstappen, Red Bull (1^ posizione): "È stato davvero fantastico! Durante la gara è stato molto difficile la gestione delle gomme. Abbiamo avuto blistering e molti problemi, ma siamo riusciti a reggere fino alla fine. Vincere con una Red Bull al Red Bull Ring è davvero incredibile! In campionato devo ancora recuperare tanti punti, ma oggi è stata una giornata positiva, e spero che continui così".

Kimi Raikkonen, Ferrari (2^ posizione): "In partenza sono stato costretto ad alzare il piede, per evitare un contatto con i due della Mercedes. Purtroppo ho perso molte posizioni al via per questo, e in più sono anche andato un po' largo. Però la macchina oggi andava alla grande, e forse è stato esagerato andare così cauti, davvero un peccato perchè il nostro ritmo era grandioso oggi. Alla fine è stato un week end molto positivo per il team".

Sebastian Vettel, Ferrari (3^ posizione): "Una gara positiva e senza errori. Alla fine abbiamo cercato anche di andare a riprendere Max, ma non ci siamo riusciti. In partenza sarebbe stato meglio essere un po' più avanti, ho cercato di recuperare alla prima staccata ma non ci sono riuscito. Stessa cosa anche in Curva 3, ma anche li' mi è andata male. Ho quindi dovuto lottare con Haas e Renault nei primi giri, perdendo un po' di tempo. Alla sosta poi abbiamo perso altro tempo, per questo poi ho cercato di limitare i danni. Il passo della macchina era buono, e la gestione delle gomme perfetta. Giornata positiva, poteva finire anche meglio ma la vittoria di Max è meritata".