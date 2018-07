Formula 1 - La presentazione del Gran Premio di Gran Bretagna

Non c'è un attimo di respiro in questa stagione di Formula 1 che si sta rivelando spettacolare. Francia, Austria e adesso Inghilterra a chiudere un trittico che ci sta regalando emozioni e pathos a dismisura. Nell'ultimo appuntamento è arrivato il primo successo di Verstappen ed il nuovo sorpasso di Vettel su Hamilton nella classifica generale. Disastro Mercedes con entrambe le monoposto ritirate, non era mai accaduto nell'era del turbo-ibrido. Silverstone, decimo appuntamento della stagione, è pronto a regalarci un altro weekend da urlo.

RECORD - Il Gran Premio d'Inghilterra rappresenta una pietra miliare nella storia della Formula 1 visto che dal 1950 è presente nel calendario della massima competizione automobilistica. Nel corso degli anni le sedi sono state diverse ma dal 1987 il Gran Premio va in scena proprio a Silverstone. I record del tracciato inglese appartengono a Lewis Hamilton, che li ha frantumati nella scorsa edizione. Il pilota di casa ha stampato la pole position in 1:26.600 durante le qualifiche del sabato. In gara, invece, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:30.621. Assieme a Jim Clark e Alain Prost, Lewis detiene anche il record di vittorie in Gran Bretagna a quota 5. Quattro i successi consecutivi per l'ex pilota McLaren mentre la Ferrari non vince qui da sette anni.

IL CIRCUITO - Come accennato poc'anzi la sede del Gran Premio d'Inghilterra non è mai stata la stessa: le piste di Aintree, Brands Hatch e Silverstone si sono alternate nel corso degli anni. L’impianto di Silverstone è nato nel raccordo fra le piste di una ex base aerea della RAF, utilizzata durante il corso della Seconda Guerra Mondiale. Il layout attuale presenta un totale di 18 curve (7 a sinistra e 11 a destra) da percorrere per 52 giri in gara. Il punto più complicato ed affascinante lo si trova tra curva 10 e 14 nella sequenza delle famose ‘Maggots’ e ‘Becketts‘ con i piloti che, grazie alle caratteristiche delle nuove monoposto, le potranno percorrere in pieno. Per favorire i sorpassi la Federazione ha installato una terza zona DRS, che sarà estesa alle Curve 1 e 2 del circuito inglese.

I FAVORITI - Gli occhi saranno puntati sul duello tra Vettel ed Hamilton con il tedesco che è reduce dal sorpasso in classifica grazie al terzo posto in Austria ed il ritiro del campione del Mondo in carica. L'inglese della Mercedes ha vinto le ultime quattro edizioni del Gran Premio di casa mentre la Scuderia tedesca ha bisogno di un pronto riscatto dopo il ritiro di entrambi i piloti nell'ultima gara. Situazione psicologicamente favorevole alla Ferrari anche se la "Rossa" non vince in Inghilterra da sette anni. Nell'ultima edizione disastro negli ultimi giri per entrambi i piloti a causa del cedimento degli pneumatici. Il "Cavallino" quest'anno, però, ha dimostrato di poter essere competitivo in tutti i circuiti, con Vettel e Raikkonen galvanizzati dal podio in Austria.

La mina vagante è sempre la Red Bull che sta vivendo una situazione interna abbastanza contrastante: da una parte c'è Verstappen, che è reduce dalla sua prima vittoria in stagione, mentre dall'altra parte del box c'è Ricciardo che, da Monaco in poi, ha faticato moltissimo come dimostra il ritiro della settimana scorsa. Nel campionato degli "altri" sono a caccia di conferme Haas e Alfa Romeo-Sauber. Il team americano ha portato entrambi i piloti nei primi cinque nello scorso Gran Premio, mentre la Scuderia svizzera ha piazzato Leclerc ed Ericsson nei primi dieci. A caccia di riscatto Renault e Force India che, in Austria, hanno cercato di minimizzare i danni al pari della McLaren con Alonso ottavo a fine gara.

ORARI - Si correrà alle 15.10 e la gara sarà trasmessa da Sky Sport F1 HD. Questi gli orari del weekend:

Venerdì 11 Maggio

Prove Libere 1 – Ore 11:00 alle 12:30

Prove Libere 2 – Ore 15:00 alle 16:30

Sabato 12 Maggio

Prove Libere 3 – Ore 12:00 alle 13:00

Qualifiche – Ore 15:00 alle 16:00

Domenica 13 Maggio

Gara – Ore 15:10