Formula 1 - Gran Premio di Gran Bretagna: Hamilton in testa nelle Libere 3

E' andata in archivio l'ultima sessione di Prove Libere del Gran Premio di Gran Bretagna. In testa c'è Lewis Hamilton che ha fermato il cronometro sul tempo di 1.26.722. Negli scarichi della Mercedes dell'inglese c'è Raikkonen con 93 millesimi di ritardo dal quattro volte campione del Mondo. Terza posizione per Bottas mentre al quarto posto c'è Vettel che, nel finale di sessione, non ha simulato il giro di qualifica a causa di qualche problema al collo. Attardate le due Red Bull con Verstappen davanti a Ricciardo: entrambi i piloti della Scuderia austriaca, però, accusano un ritardo superiore al secondo nei confronti della concorrenza.

Prosegue il momento magico di Leclerc che chiude in settima posizione mentre Ericsson si piazza decima posizione confermando i grandi sviluppi dell'Alfa Romeo-Sauber. Mattinata positiva anche per la Haas con entrambi i piloti nella top-10 con Magnussen in ottava posizione, davanti al compagno Grosjean. Ai margini della "zona punti" le due Force India con Alonso alle loro spalle. In difficoltà, al pari della McLaren, anche la Renault con Hulkenberg quattordicesimo e Sainz quindicesimo.

Piccoli passi in avanti per la Williams con Stroll sedicesimo e Sirotkin diciassettesimo mentre da dimenticare la mattinata della Toro Rosso con Hartley vittima di un brutto incidente in Curva 6. Non è andata meglio al compagni di squadra Gasly che ha girato soltanto nei primi minuti. Le qualifiche si disputeranno alle ore 15, sarà lotta serrata per la pole.