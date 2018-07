Formula 1 - GP Gran Bretagna LIVE. Hamilton in pole, Ferrari subito dietro. Via alle 15.10

E' uno dei GP più attesi della stagione: si corre a Silverstone, una delle piste più rinomate del panorama motoristico mondiale, oltre ad essere la gara di casa del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, intenzionato a fare incetta di punti e a riprendersi la testa della classifica dopo il passo falso di Spielberg.

Per farlo, ci sarà bisogno però di una grande prestazione, perché le Ferrari hanno dimostrato in qualifica di essere molto vicine alle frecce d'argento, concludendo rispettivamente con Vettel e Raikkonen a 44 e 98 millesimi di secondo da Hamilton, mettendosi inoltre davanti a Bottas di oltre 2 decimi. Alla rossa servirà però un grande passo gara per provare a portare a casa il bersaglio grosso e beffare l'inglese nella sua gara di casa.

Lewis Hamilton | twitter - @f1

Sarà battaglia fin dalla partenza: anche perché Vettel partirà dal lato interno alla curva Abbey, e rischierà quindi di restare chiuso nel caso dovesse trovarsi quasi appaiato a Lewis Hamilton. Paradossalmente migliore la posizione di Raikkonen, più indietro ma sulla scia di Hamilton e con la strada più aperta per poter cercare più soluzioni.

Attenzione anche alle due Red Bull, che ancora non hanno colmato il gap con Ferrari e Mercedes in qualifica, ma che in gara sono sempre state pericolose. I tempi fatti registrare ieri però appaiono preoccupanti: ancora accettabile Verstrappen, che ha chiuso il suo giro veloce a 7 decimi da Hamilton, un disastro invece Ricciardo, lontano oltre un secondo dal poleman inglese e che ha rischiato addirittura di farsi superare dalle Haas, settima e ottava a 1.3 e 1.5 secondi.

I risultati delle qualifiche di ieri | twitter - @f1

Chiudono la top10 il sorprendente Leclerc, di nuovo in Q3 nonostante una vettura tutt'altro che competitiva, ed Esteban Ocon, che riporta la Force India tra i primi 10 in griglia. Da decifrare invece le due Renault, che non sono sembrate molto a proprio agio su questa pista e che hanno avuto una preoccupante involuzione durante il weekend: undicesima posizione per Hulkemberg, che comunque è a ridosso della zona punti, addirittura sedicesimo Sainz.

Dal punto di vista delle strategie, molto probabile che si punti alla sosta unica. I top10 partiranno tutti con gomme Soft, per poi montare quasi sicuramente le Medium per arrivare tranquillamente al traguardo. Difficile, a meno di colpi di scena che modifichino le strategie in corsa, l'utilizzo della mescola più dura, quella Hard.

Appuntamento quindi alle ore 15:10, per la partenza della decima prova del campionato mondiale di Formula 1.