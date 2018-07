Formula 1 - La presentazione del Gran Premio di Germania

Ci siamo lasciati con le grandi emozioni del Gran Premio di Gran Bretagna e con Vettel sul gradino più alto del podio davanti ad Hamilton e Raikkonen. Dopo dieci giorni, la Formula 1 è pronta a regalarci un altro weekend di spettacolo con il Gran Premio di Germania che si correrà ad Hockenheim dopo due anni. Gli occhi saranno puntati sul duello Vettel-Hamilton, il tedesco ha otto punti di vantaggio nei confronti del 44 della Mercedes. Le frecce d'argento, al pari del pilota Ferrari, correranno tra le mura amiche.

RECORD - Domenica si correrà l'edizione numero 63 del Gran Premio di Germania. Nel corso degli anni l'appuntamento tedesco ha avuto luogo ad Hockenheim e al Nürburgring, con un'alternanza annuale da parte dei due circuiti. Micheal Schumacher detiene il record di vittorie e giri veloci nel Gran Premio di Germania, il tedesco è salito sul gradino più alto del podio per quattro volte. Tre i successi di Alonso e ed Hamilton mentre Vettel ha trionfato una sola volta. Per quanto concerne il capitolo "pole position" in testa c'è la coppia formata da Jim Clark e Jacky Ickx, con 4 partenze in prima posizione. Tra i piloti in attività due pole per Hamilton e Raikkonen ed una pole per Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

Per quanto riguarda i Costruttori, invece, 21 successi per la Ferrari, seguita da Williams a quota 9 e McLaren a 8. Si contano anche 3 successi per Mercedes, 2 per Red Bull e 1 per Renault. Il Cavallino in testa anche nella classifica della pole position con 19 partenze in prima posizione. Seguono McLaren a quota 12 e Williams a 9. Infine 4 pole position per Mercedes, 3 per Red Bull, 2 per Renault.

IL CIRCUITO - Nel corso degli anni il circuito tedesco ha subito tantissime modifiche. Negli anni trenta il tracciato aveva una forma triangolare, veniva percorso in senso antiorario e misurava 12 km. Nel 1938 i primi importanti lavori diedero vita ad un circuito con lunghi tratti rettilinei, poche curve ed una lunghezza complessiva di 7.7 km. Nel 1964, a causa della costruzione dell'autostrada Mannheim-Walldorf che attraversava il vecchio tracciato nella zona all'immediata periferia del centro abitato, cominciarono i lavori della sezione definita Motodrom, con la lunghezza del tracciato ridotta a 6.8 km nel 1966.

All'inizio del nuovo millennio, a causa dei molti incidenti, il tracciato tedesco subì altre modifiche, ma quella più sostanziale arrivò nel 2002 quando fu stravolto. La pista passò dai 6.8 km ai 4.574 km di oggi, con 17 curve di cui 11 a destra e 6 a sinistra. Su questo tracciato, come in Inghilterra e in Canada, saranno previste tre zone DRS, con la nuova zona sul rettilineo del traguardo che si aggiunge a quelle già presenti tra le curve 1 e 2 e tra le curve 4 e 6.

I FAVORITI - Le nuove monoposto, le più potenti di sempre, non hanno mai corso qui visto che l'ultima edizione è andata in scena nel 2016. Dunque, c'è molta curiosità per capire il valore delle forze in campo ma la sensazione è che sarà lotta a due Ferrari-Mercedes con la Red Bull pronta ad inserirsi. Il Cavallino Rampante ha dimostrato, fino a questo momento, di poter essere competitivo in tutti i circuiti ed i piloti, a seguito degli ultimi risultati, sono galvanizzati. Vettel è in testa al Mondiale e Raikkonen è reduce da tre podi consecutivi. Umore decisamente diverso in casa Mercedes, con Hamilton che deve inseguire in classifica mentre Bottas è ancora a caccia del primo acuto in una stagione non troppo fortunata per lui.

Il terzo incomodo, come detto, è la Red Bull. Ricciardo ha chiuso in quinta posizione a Silverstone mentre Verstappen ha abbandonato la compagnia a cinque giri dalla fine. Il campionato degli "altri" vede Haas ed Alfa Romeo-Sauber sugli scudi, dopo gli ultimi Gran Premi. A caccia di conferme anche la Renault che, dopo alcune settimane buie, ha chiuso in sesta posizione il Gran Premio di Gran Bretagna con Hulkenberg. Stesso discorso per McLaren, Force India e Toro Rosso.

ORARI - Il Gran Premio di Germania si correrà alle 15.10 e la gara sarà trasmessa da Sky Sport F1 HD. Questi gli orari del weekend:

Venerdì 20 luglio

Prove Libere 1 – Ore 11:00 alle 12:30

Prove Libere 2 – Ore 15:00 alle 16:30

Sabato 21 luglio

Prove Libere 3 – Ore 12:00 alle 13:00

Qualifiche – Ore 15:00 alle 16:00

Domenica 22 luglio

Gara – Ore 15:10