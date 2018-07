F1, Gp di Germania - Vettel pole spettacolo! Le parole dei primi tre post Qualifiche

Sarà Sebastian Vettel a partire dalla pole domani nel Gp di Germania: nell'appuntamento di casa non sbaglia il pilota della Ferrari, che con un ultimo giro davvero perfetto batte un grandissimo Bottas. Terzo posto per l'altra Ferrari di Kimi Raikkonen. Domani potrebbe essere una gara decisiva in chiave Mondiale, visto che Hamilton partirà dalle retrovie per un inconveniente tecnico avuto durante il Q2. Di seguito le parole dei primi tre nel post Qualifica.

Sebastian Vettel (Ferrari, 1^ posizione): "Prima di tutto voglio ringraziare tutti i fan che sono venuti qui per sostenermi. È davvero bello vedere così tante bandiere tedesche e della Ferrari per tutta la pista. Ho sentito sin dai primi giri della Qualifica che la macchina era davvero buona e che si poteva fare qualcosa di speciale. Bisognava però mettere in pratica questa sensazione in pista. Ho sempre migliorato ad ogni giro fatto, ed è stato fantastico spremere tutto il potenziale della macchina fino all'ultimo passaggio. Sono davvero molto contento!".

Valtteri Bottas (Mercedes, 2^ posizione): "Il mio ultimo giro è stato praticamente perfetto, ho datto tutto quello che avevo ma oggi semplicemente le Ferrari erano più veloci di noi. Domani si vedrà, per la gara sarà cruciale la partenza. Abbiamo tutti le stesse mescoli davanti e il nostro passo gara è molto simile, tutto è ancora aperto".

Kimi Raikkonen (Ferrari, 3^ posizione): "Nel primo tentativo ho fatto un piccolo errore, sono andato lungo e non è stato l'ideale. Nel secondo giro poi, forse per paura di ripetere quell'errore, non ho spinto al massimo. Sicuramente si poteva fare di più, ma oggi non ci sono riuscito. Cercheremo domani di fare la nostra gara e di aiutare la squadra. Il terzo posto alla fine non è male com punto di partenza, domani vedremo cosa saremo in grado di fare".