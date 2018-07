Gran Premio di Germania 2018 Live, Mondiale F1 in diretta

Buongiorno amici lettori di Vavel Italia ed appassionati di Formula 1 e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, del Gran Premio di Germania 2018! Undicesima prova del Mondiale di F1, quest'anno il circuito tedesco di riferimento è quello di Hockenheim, pista di casa di Schumacher, ma anche di Sebastian Vettel e della Mercedes. Proprio il teutonico della Ferrari partirà quest'oggi dalla prima posizione, mentre il rivale per il titolo iridato sarà soltanto 14°; i finlandesi Bottas e Raikkonen a completare il virtuale podio di partenza. Da Andrea Bugno e dalla redazione F1 di Vavel l'augurio di una piacevole giornata in nostra compagnia.

La situazione - Si arriva dunque in Germania, al termine di due Gran Premi che hanno ribaltato - per il momento - l'inerzia del Mondiale. Sia in Austria che in Inghilterra, due piste storicamente targate Mercedes, Sebastian Vettel ha operato il sorpasso - fisicamente in pista al Red Bull Ring - e nel Mondiale al campione uscente inglese. Visibilmente frustrato e nervoso Hamilton nelle ultime settimane, il quale dopo il sorpasso subito in Austria sembra aver accusato il colpo psicologicamente, non aiutato inoltre dalle strategie del muretto e da qualche problema di troppo alla sua vettura. 8 i punti di vantaggio per Vettel in classifica, margine che potrebbe essere ampliato quest'oggi: un colpo, il terzo di fila, che potrebbe tagliare ulteriormente le gambe ad un Hamilton apparso scarico e poco determinato.

Foto F1 Twitter

Foto F1 Twitter

Foto F1 Twitter

Le qualifiche - Il lampo di Sebastian Vettel, nell'ultimo giro a sua disposizione, squarcia il sabato di Hockenheim. Il boato della marea rossa accompagna il beniamino della Ferrari verso il gradino più alto del podio al termine di un giro da paura, rovinando la festa - a sorpresa - che nel box Mercedes erano pronti a fare a Valtteri Bottas. Il finnico della Freccia d'Argento ha fatto di tutto pur di mettere il proprio muso davanti a quello delle Rosse, ma non è bastato: partirà tra le due Ferrari. Attardato Hamilton, quattordicesimo, autore di un'uscita di pista nel Q1 che gli ha precluso la possibilità di proseguire le qualifiche. Lui e Ricciardo - 14° e 15° in griglia - saranno sicuramente protagonisti.

Foto F1 Twitter

Le parole dei protagonisti - Visibilmente soddisfatto Vettel a fine qualifica. Queste le sue impressioni: "Ho sentito sin dai primi giri della Qualifica che la macchina era davvero buona e che si poteva fare qualcosa di speciale. Bisognava però mettere in pratica questa sensazione in pista. Ho sempre migliorato ad ogni giro fatto, ed è stato fantastico spremere tutto il potenziale della macchina fino all'ultimo passaggio. Sono davvero molto contento!".

Foto F1 Twitter

Soddisfatto, ma rassegnato, invece Bottas, il quale accetta il verdetto nonostante una prova maiuscola: "Il mio ultimo giro è stato praticamente perfetto, ho dato tutto quello che avevo ma oggi semplicemente le Ferrari erano più veloci di noi. Domani si vedrà, per la gara sarà cruciale la partenza. Abbiamo tutti le stesse mescoli davanti e il nostro passo gara è molto simile, tutto è ancora aperto".

Infine, chiude il podio delle qualifiche l'altro ferrarista Kimi Raikkonen, il quale appare inoltre più vicino al rinnovo con la casa di Maranello: "Nel primo tentativo ho fatto un piccolo errore, sono andato lungo e non è stato l'ideale. Nel secondo giro poi, forse per paura di ripetere quell'errore, non ho spinto al massimo. Sicuramente si poteva fare di più, ma oggi non ci sono riuscito. Cercheremo domani di fare la nostra gara e di aiutare la squadra. Il terzo posto alla fine non è male come punto di partenza, domani vedremo cosa saremo in grado di fare".

I precedenti ad Hockenheim - Nell'ultima edizione del GP di Germania disputatosi ad Hockenheim - che si alterna con il Nürburgring - nel 2016 vittoria di Lewis Hamilton davanti a Ricciardo e Verstappen. L'inglese ha vinto tre volte in Germania, due sul circuito sul quale si corre oggi. Altrettante - tutte ad Hockenheim - le vittorie invece per Alonso, mentre Vettel è riuscito a trionfare soltanto al Nürburgring, ed è ancora a secco all'Hockenheimring.

Foto: Mercedes AMG Petronas

Il circuito - Situato in Germania, nel nord del Land Baden-Württemberg, rappresenta l'undicesima prova del Mondiale di Formula 1 del 2018. 17 curve in totale, 11 a destra, e due zone di DRS - tra la curva 1 e la 2, oltre che tra la 4 e la 6. Tante le possibilità di sorpasso in pista - nonostante le parole di Hamilton della giornata di ieri - con i piloti che potranno sfruttare i lunghissimi rettilinei e la velocità di punta delle rispettive auto per dare seguito allo spettacolo visto in Austria prima e Silverstone successivamente.