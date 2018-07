Pagelline Gp di Germania

Voto 10 no 11 facciamo 12 a Lewis Hamilton non si può dargli meno neanche volendo perché come dice lui i miracoli possono esistere ma se non sei nel posto giusto al momento giusto non serve a nulla. Lewis passa dal pianto di sabato alla gioia infinita di domenica con una gara perfetta gestendo le gomme in maniera fantastica e non facendo il minimo errore. Lewis da paura.

Voto 9 a Vatteri Bottas bella gara anche se magari in partenza qualcosina in più poteva provarlo. Nel finale quel duello con Hamilton ha fatto capire che gli ordini di scuderia non servono e ha meritato il prolungamento del contratto. Consistente.

Voto 8 e 1/2 a Kimi Raikonnen i suoi team radio sono memorabili "puoi essere più chiaro? Devo lasciarlo passare?" ecco appunto un professionista come lui si meriterebbe un trattamento migliore dalla squadra che non giochetti del tipo "abbiamo paura che le gomme si surriscaldano". Onestà

Voto 7 a Nico Hulkemberg che zitto zitto porta sempre punti moto pesanti alla Renault in una giornata in cui però Sainz non ha brillato.

Voto 6 a Brandon Hartley che dopo tanti incidenti porta un bel punticino alla Toro Rosso.

Voto 5 alla Red Bull sia per il ritiro di Ricciardo sia per far rientrare Verstappen 2 volte nel momento sbagliato.

Voto 4 a Magnussen che continua con il suo modo spregiudicato in pista a farsi dei gran amiconi, oggi si è aggiunto alla lista Hamilton.

Voto 3 a chi sta disegnano i trofei stiamo andando sempre più peggiorando tra scimmie francesi, legni austriaci, ingombranti e di poco gusto tedeschi, o paura per un salame ungherese per il prossimo gp.

Voto 2 è be si può immaginare a Sebastian Vettel, non si può sbagliare cosi quando sei davanti stai stravincendo, devi solo gestire la pioggia che comincia e sbatti nel posto peggiore per le vie di fuga. No Sebastian cosi non si vince un campionato.

Voto 1 ai tecnici che si affidano ai radar invece che alla buon vecchia mano fuori dal box ,tanti errori di gomme si sono visti proprio per questo vedi Reb Bull che monta gomme da bagnato con il sole ancora in pista o ancora peggio Toro Rosso con gomme da pioggia estrema.

Voto 0 all'acconciatura di Lewis Hamiton dai Luigino un po' di decenza cosi non ti si può vedere.