Formula 1 - Che bagarre per il quarto posto!

Il Gran Premio di Germania ci ha regalato moltissime emozioni oltre alla pioggia, al successo di Hamilton e l'incidente di Vettel. Tanta, tantissima bagarre per le posizioni importanti con Renault, Haas e Force India protagoniste di una lotta serrata fino all'ultimo centimetro di pista. Quinto posto conquistato da Hulkenberg che ha preceduto Grosjean e le due Force India di Perez ed Ocon. Il weekend tedesco ha permesso alla Renault di stabilizzarsi al quarto posto in classifica con 80 punti mentre Haas e Force India inseguono appaiate a 59 punti.

L'undicesimo appuntamento della stagione ci ha regalato un Renault più pimpante rispetto alle ultime uscite con Hulkenberg che, dopo il settimo posto in qualifica è riuscito a capitalizzare al meglio i vari scossoni della gara mentre Sainz è stato penalizzato dalla scelta azzardata del box che, dopo le prime gocce, lo ha richiamato per montare gomme intermedie. Momento non facile per lo spagnolo che, da qualche settimana, è al centro di moltissime voci di mercato che lo vogliono alla McLaren a partire dalla prossima stagione.

Bicchiere mezzo vuoto, invece, per la Haas che dopo un gran sabato ha portato solo un pilota nella zona punti. Quinta e sesta posizione in griglia per Grosjean e Magnussen che, nel corso del Gran Premio, sono stati penalizzati dal traffico all'uscita dai box e, soprattutto, dal caos generato dalla pioggia nel finale di gara. Il danese ha chiuso in undicesima posizione, con annesso screzio motoristico con Raikkonen, mentre il francese ha tagliato il traguardo in sesta posizione grazie ad una grande rimonta che, negli ultimi giri, lo ha visto protagonista di quattro sorpassi.

In un momento non facile, dal punto di vista finanziario, ruggisce la Force India che riporta entrambi i piloti nei primi dieci dopo una qualifica da rivedere. Settima posizione per Perez e ottavo posto per Ocon con il giovane francese che ha sfruttato al meglio la pioggia per rimontare dalla quindicesima posizione. Tra due settimane la Formula 1 sbarcherà in Ungheria, sarà molto interessante seguire l'evolversi di questa lotta a tre per il quarto posto iridato con la McLaren che, con i suoi 48 punti, potrebbe ancora rientrare nella lotta, sviluppi permettendo.