Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria: Ricciardo in testa nelle Libere 1

E' andata in archivio, pochi minuti fa, la prima sessione di Prove Libere del Gran Premio d'Ungheria. Prima posizione per Daniel Ricciardo che ha chiuso col tempo di 1.17.613 con gomme Soft. Seconda posizione per Sebastian Vettel con 79 millesimi di ritardo, anche se il tedesco della Ferrari ha fatto segnare il suo miglior tempo con gomme Ultrasoft. I primi tre piloti sono nello spazio di un decimo con Verstappen al terzo posto mentre in quarta posizione c'è Kimi Raikkonen - tre decimi e mezzo il ritardo.

Quinta e sesta posizione per le Mercedes. Bottas è davanti ad Hamilton, l'inglese si è lamentato della gomma Soft. Da ricordare che cinque dei primi sei piloti hanno fatto segnare il loro miglior tempo con gomma Soft. In settima posizione c'è la Haas di Grosjean con la nuova specifica al motore. Mattinata positiva per le Renault, Hulkenberg è ottavo, Sainz nono: il tedesco, però, non ha disputato l'ultima mezz'ora della sessione a causa di un problema alla sua monoposto. A chiudere la top-10 della prima sessione di Prove Libere l'altra Haas di Magnussen mentre Alonso termina in dodicesima posizione, dietro a Gasly, ma con gomma media.

Piccoli miglioramenti per la Williams con Stroll quattordicesimo mentre la Force India non brilla in questa mattinata - Ocon è quindicesimo, Perez diciassettesimo. Da rivedere anche la sessione dell'Alfa Romeo-Sauber con Giovinazzi in diciottesima posizione ed Ericsson ultimo, nel panino c'è Sirotkin. Nelle retrovie anche Vandoorne - sedicesima posizione per lui.