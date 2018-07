Formula 1 - Le parole di Vettel e Raikkonen

Comincia bene il weekend ungherese per la Ferrari con Vettel che chiude in prima posizione la seconda sessione di Prove Libere mostrando, allo stesso tempo, anche un ottimo passo gara. Queste le sensazioni del tedesco al termine del venerdì: "Credo che la cosa migliore sia salire in macchina e lavorare. Ovviamente non è semplice, ma tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Credo che oggi il lavoro sia andato bene, perché abbiamo cercato di concentrarci su questo senza pensare ad altro".

Il tedesco, poi, prosegue: "Probabilmente le qualifiche e la partenza saranno fondamentali, perché superare è molto difficile qui. Ovviamente stare in testa dopo le prime curve sarà cruciale, però ci sono tante cose da fare e tanto lavoro davanti a noi. Sono stato piuttosto contento del turno pomeridiano, più contento rispetto a quello della mattina. La nostra macchina va bene sul giro secco, ma possiamo sicuramente migliorare, anche se è stato uno dei nostri migliori venerdì". C'è tantissima voglia di riscatto dopo il ritiro in Germania: "Probabilmente è positivo avere una gara subito dopo per voltare pagina e concentrarci sul nostro lavoro. Spero di fare bene in questa gara per poi poter dimenticare quell'errore".

Soddisfatto anche Kimi Raikkonen che ha chiuso in quarta posizione la seconda sessione di Prove Libere. Queste le impressioni del finlandese: "Non credo che questo faccia la differenza. Se dopo c'è una pausa non cambia molto, bisogna sempre cercare di fare il massimo. Ovviamente non è il periodo migliore per noi, ma la situazione è questa e noi dobbiamo cercare di fare come sempre il nostro meglio per ottenere il miglior risultato possibile".