Formula 1 - Gran Premio d'Ungheria: Vettel in testa nelle Libere 3

Nell'ultima sessione di Prove Libere del Gran Premio d'Ungheria Sebastian Vettel si conferma in prima posizione col tempo di 1.16.170. In seconda posizione notevole passo in avanti per Bottas che si piazza dietro al tedesco con un distacco di 59 millesimi. A completare il podio "virtuale" c'è Kimi Raikkonen mentre al quarto posto Lewis Hamilton con l'inglese, apparso in difficoltà nel corso della sessione, chiude con un distacco di quasi sei decimi dalla vetta. Deludenti, rispetto alla giornata di ieri, le due Red Bull con Ricciardo davanti a Verstappen: l'australiano chiude con sei decimi di ritardo dalla Ferrari di Vettel mentre l'olandese si becca sette decimi, nonostante la nuova benzina, dal quattro volte campione del Mondo.

Dal settimo posto in poi distacchi abissali con Sainz primo degli altri, seguito da Hulkenberg Grosjean e Gasly a completare la top-10. Undicesimo posto per Magnussen seguito da Hartley mentre Leclerc rialza un po' la testa, dopo un opaco venerdì, issando la sua Alfa Romeo-Sauber al tredicesimo posto. In difficoltà McLaren e Force India con Alonso e Vandoorne, rispettivamente, in quattordicesima posizione e diciassettesima posizione mentre Ocon e Perez chiudono in quindicesima e diciannovesima posizione. Nelle retrovie anche Ericsson a fare compagnia alle Williams di Sirotkin e Strool.