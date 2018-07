Diretta F1, Gp Ungheria LIVE

Giro di boa del mondiale: Ferrari e Mercedes si schierano sul rettilineo di partenza dell'Hungaroring con l'obiettivo di chiudere in testa la prima parte della stagione, per poter andare in vacanza in vantaggio e con qualche certezza in più. Per farlo servirà però una gara perfetta, perché la differenza di valori in campo è sempre meno netta e l'imprevisto, soprattutto in questo week-end, è sempre dietro l'angolo.

Diretta F1, live GP d'Ungheria

Le qualifiche di ieri hanno fatto capire che per portare a casa questo Gran Premio bisognerà essere pronti a fronteggiare qualsiasi situazione, anche la più estrema. Le tre sessioni di qualifica hanno visto un continuo cambiamento degli equilibri in pista: così come in Germania, la pioggia ha nuovamente scombinato le carte in tavola, riportando davanti una Mercedes che sembrava invece destinata a soffrire le caratteristiche del tortuoso circuito magiaro.

La prima fila tutta Mercedes mette sicuramente Lewis Hamilton in una situazione di vantaggio, ma la Ferrari si è dimostrata comunque competitiva sul bagnato, pur restando leggermente inferiore nelle prestazioni. In condizioni asciutte però la rossa è parsa ancora un passo avanti, per cui ogni scenario è ancora possibile.

Chi invece arriva a questa gara in una situazione tutt'altro che agevole è la Red Bull: deludente Verstrappen in Q3 - solo settimo - mentre una strategia suicida ha rischiato di lasciare fuori Ricciardo fin dalla Q1, anche se l'australiano non è comunque riuscito ad andare oltre la seconda sessione di qualifica, ancora una volta a causa di un approccio tattico discutibile della scuderia austriaca.

Ottima invece la prestazione di Carlos Sainz, che per buona parte della Q3 è stato addirittura in bagarre con Ferrari e Mercedes. Molto bene anche Gasly, che torna in piena zona punti dopo l'incredibile errore tattico che gli è costato la gara tedesca. I due partiranno rispettivamente quinto e sesto. Torna in top10 anche Hartley, galvanizzato dai punti conquistati in Germania. Quinta fila invece per le due Haas.

Strategia che dovrebbe prevedere per tutti una sola sosta, utilizzando le mescole Ultrasoft e Soft. Bisognerà vedere in quale ordine, visto che le qualifiche bagnate permetteranno ai piloti di partire con la gomma desiderata. L'ingresso della Safety Car (rara in questo circuito) potrebbe anche portare qualcuno a tentare le due soste, ma è un'ipotesi difficile da prendere in considerazione. Tutto ovviamente potrebbe cambiare in caso di pioggia, dopo quello che si è visto ieri in qualifica.