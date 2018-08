Formula 1 - UFFICIALE: Daniel Ricciardo correrà con la Renault dal 2019

Giornata campale per il presente ed il futuro di Daniel Ricciardo. Il pilota australiano, dopo aver ufficializzato il suo addio dalla Red Bull a fine stagione, correrà con la Renault a partire dal 2019. Contratto biennale per l'ex Toro Rosso che con la Scuderia austriaca, in quattro anni e mezzo, ha collezionato 7 vittorie e 29 podi. In questa stagione, inoltre, due successi (Cina e Monaco) e quinta posizione in classifca generale. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Renault con annessa soddisfazione da parte del presidente Stoll: "Renault ha deciso di rientrare in Formula 1 per lottare per i titoli mondiali. Mettendo sotto contratto Daniel Ricciardo diventa una grande opportunità per il Gruppo Renault di avvicinarsi ai propri obiettivi. Diamo il benvenuto a Daniel nel nostro team, che si sta ancora formando, ma che è più motivato che mai".

Cyril Abiteboul, managing director di Renault Sport Racing, ha aggiunto: "Aver messo sotto contratto Daniel mostra la nostra determinazione di voler accelerare i nostri progressi per arrivare nelle posizioni di vertice della Formula 1. Daniel è un pilota di indubbio talento e carisma, un bonus vero e proprio per il team. Faremo di tutto per ripagare la fiducia che lui ha riposto in noi dandogli la miglior macchina che potremo. Gli diamo il nostro benvenuto nel team dal 2019 con grande orgoglio, ma anche umiltà". Daniel Ricciardo, a partire dalla prossima stagione, farà coppia con Nico Hulkenberg che è stato confermato dalla Renault mentre Sainz dovrà lottare per cercarsi un sedile nel 2019, in lizza c'è la Red Bull (ma occhio a Gasly) e la McLaren.