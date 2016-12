Berger : "Vettel possibile in Mercedes nel 2018"

In un momento in cui regna ancora l'incertezza sul sostituto di Nico Rosberg in Mercedes, sentire il parere di un navigato ex pilota può essere utile per comprendere i possibili sviluppi.

Gehrard Berger, intervistato dal giornale tedesco Sport Bild, ha affermato che, nel caso in cui la Mercedes decida di affiancare ad Hamilton Pascal Wehrlein, quest'ultimo possa essere una soluzione provvisoria solo per il 2017, aprendo dunque scenari molto interessanti per il 2018. "Sono sicuro che in fondo Vettel voglia riservarsi la possibilità di andare in Mercedes nel 2018. - dice l'austriaco - Per questo motivo se la Ferrari vorrà tenerselo stretto dovrà renderlo felice. La Rossa sta sentendo la pressione, e Sebastian si prenderà il suo tempo per riflettere prima di rinnovare il contratto".

Lo scenario proposto dall'ex pilota potrebbe essere molto meno irreale di quello che sembra: la Mercedes vorrebbe avere un forte pilota tedesco, mentre Vettel, se la scuderia di Maranello dovesse ripetere un altro anno negativo come il 2016, inizierebbe a guardarsi intorno. La volontà del tedesco sin dal primo giorno che si è vestito di rosso è stata quella di imitare il suo idolo Schumacher, provando a vincere il titolo con la Ferrari, ma, dopo un 2015 oltre le aspettative, è arrivato un 2016 avaro di emozioni, che ha fatto in modo che Sebastian perdesse gran parte dell'entusiasmo iniziale. Servirà un 2017 importante per trasmettere nuovamente carica al tedesco, e la nuova creazione che sta nascendo in questi mesi a Maranello dovrà riuscire in un'impresa all'apparenza non semplice.