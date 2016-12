Williams pronta a riprendere Massa se parte Bottas

Nei giorni precedenti avevamo ipotizzato una possibile offerta della Williams, in caso di partenza di Valtteri Bottas in direzione Mercedes, a Felipe Massa, per convincere il pilota brasiliano, fresco di addio al circus, a rientrare in pista alla guida di una monoposto importante.

Voci di corridoio confermano l'interesse del team tedesco per Bottas, e c'è già chi dà il trasferimento per fatto, ma l'annuncio del nome del pilota da affiancare a Hamiton, come ha dichiarato Toto Wolff, non sarà fatto prima della fine di quest'anno. La Williams intanto si tutela, offrendo precauzionalmente a Massa un contratto per la prossima stagione che dovrebbe ammontare a circa 6 milioni di euro, una cifra che potrebbe far vacillare le certezze del campione sudamericano.

Il team inglese vede in Massa la figura ideale per far crescere il giovane Lance Stroll, già ufficializzato per il 2017; ora la palla passa al brasiliano che dovrà prendere una decisione non facile.