F1, trovato l'accordo tra Williams e Massa se parte Bottas

Felipe Massa, pilota Williams (Fonte: Sky Sports)

Proprio ieri si parlava dell'offerta fatta dalla Williams a Felipe Massa di circa 6 milioni per convincerlo a tornare a correre con sè in Formula 1 nel caso in cui Valtteri Bottas passasse in Mercedes, dopo che il brasiliano aveva appena dato il suo addio a Circus.

Ebbene, ci sono stati sviluppi nelle ultime ore, tanto che Massa ha accettato l'eventualità di tornare a correre in F.1 col team inglese: secondo quanto riportato da Sky Sport manca solo l'ufficialità dell'accordo, ma tutto sembra definito per il ritorno del pilota brasiliano ex Ferrari in Formula 1.

Tutto naturalmente ruota intorno al passaggio di Bottas alla Mercedes, dato che il pilota finlandese sembra essere il prescelto della casa di Brackley per sostituire Rosberg. Ora la Williams può trattare col team tedesco più serenamente avendo comunque i 2 sedili eventualmente coperti.