F1: svelate le mescole per i Gp d'Australia e Cina

Non è nemmeno finito il 2016, che già la Pirelli pensa al 2017 e alla prima gara, in Australia. La casa milanese, fornitrice unica degli pneumatici, ha già stabilito quali saranno le coperture a disposizione dei team per la gara di Melbourne. In Australia, così come negli altri 4 Gp successivi a quello oceanico, le scelte dei treni di gomme saranno a cura della Pirelli, in modo da avere le stesse mescole per tutti i team, così come stabilito dall’articolo 24.2b del regolamento. Nello specifico, si legge che, ogni team avrà a disposizione due treni del compound più duro disponibile, quattro di quello intermedio e sette del più morbido eletto per il singolo gran premio. Dal sesto appuntamento, invece, si tornerà alla classica selezione dei compound, rimessa alle squadre, che potranno differenziare liberamente 10 dei 13 treni di gomme assegnati.

In Australia i team avranno a disposizione gomme Ultrasoft, affiancate dalle Supersoft e dalle Soft. I due set di gomme più dure, Supersoft e Soft, dovranno essere portate in gara, e almeno uno di questi set dovrà essere utilizzato durante il Gp.

Dato l’obbligo di svelare con 15 settimane d’anticipo le mescole disponibili nei Gp extraeuropei, la Pirelli si è già portata avanti e ha rivelato i siti disponibili anche per la seconda gara del mondiale, che si terrà in Cina nel week-end dal 7 al 9 aprile. A Shanghai le gomme portate dalla Pirelli saranno le stesse portate, sempre dalla fornitrice italiana, nel 2016. Due treni di gomme Medie, quattro di Soft e sette di gomme a mescola Supersoft, a casa quindi le Ultrasoft presenti in Australia.

Occorre ricordare che le gomme da quest’anno saranno diverse, dimensioni più grandi, quasi a richiamare i modelli usati negli anni ’70 e ’80. Avranno una dimensione del battistrada superiore, all'avantreno misureranno 305 millimetri, al posteriore 405 millimetri. Oltre alle nuove mescole, la Pirelli dopo i test del Paul Ricard, ha progettato anche delle mescole “back-up”, molto più in linea con le mescole tradizionali, che potrebbero essere presentate in caso di problemi con le nuove coperture.