F1 - Ufficiale, sarà Wehrlein il secondo pilota della Sauber

Pascal Wehrlein, 22 anni (Fonte: Panorama Auto)

Il giovane Pascal Wehrlein negli ultimi mesi era stato accostato più volte alla Mercedes come probabile sostituto di Nico Rosberg, ma alla fine così non è stato. Questa mattina è stato ufficializzato l'approdo del pilota tedesco nel team Sauber, e sarà dunque il compagno di box di Marcus Ericsson; sono entrambi giovani di prospettiva e, se la macchina lo permetterà, potranno mettere in mostra il loro valore.

Il passaggio di Wehrlein in Sauber a questo punto rende praticamente ufficioso quello di Valtteri Bottas in Mercedes visto che, come detto in altri articoli, la corsa al sedile della futura W08 era a due tra il tedesco ed il finlandese. A giorni dovrebbe esserci l'annuncio riguardante il trasferimento di Bottas e sarebbe in linea con quanto dichiarato da Toto Wolff nello scorso dicembre, quando disse che il nome del nuovo pilota sarebbe stato comunicato ad inizio gennaio.

Infine, questa notizia ha un altro risvolto all'interno del mercato piloti: avevamo parlato di una possibilità per Antonio Giovinazzi di esordire in Formula 1 occupando questo posto ancora libero in Sauber, ma è evidente che così non potrà essere. Per il pilota di Martina Franca dunque resta il ruolo di terzo pilota Ferrari, e il 2017 sarà un anno di preparazione per ambire magari ad essere al volante della Rossa nella stagione successiva nel caso in cui Kimi Raikkonen dovesse annunciare il ritiro dalle corse.