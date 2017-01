La Pirelli comunica le mescole scelte per Bahrain e Russia

Fonte foto: Motorsportblog

Il 27 febbraio le monoposto 2017 scenderanno per la prima volta in pista per i classici test pre-stagionali a Barcellona, ma per Pirelli è già giunto il momento di scegliere le mescole da portare nei primi weekend di gara dell'anno, dal momento in cui la decisione deve essere presa per regolamento con grande anticipo.

Dopo l'annuncio di qualche tempo fa delle gomme per la gara d'esordio in Australia ​e per il secondo appuntamento in Cina, è notizia di oggi la comunicazione delle mescole per Bahrain e Russia. Ricordiamo inoltre che per i 5 gran premi del 2017 la scelta degli pneumatici è in mano al fornitore italiano e non ai team, poiché questi ultimi non avrebbero ancora avuto il tempo di testare le nuove mescole nel momento in cui il regolamento impone che la scelta debba essere fatta.

Per quanto riguarda il Bahrain, Pirelli ha deciso che ad equipaggiare le monoposto saranno le Supersoft, le Soft e le Medium, mentre per il gran premio che si terrà a Sochi la scelta è stata la più morbida possibile, con Ultrasoft, Supersoft e Soft, mentre nel 2016 era stata più conservativa. Ci si augura che le nuove gomme 2017 siano più comprensibili per i team per quanto riguarda il funzionamento, e che mostrino differenze più marcate tra un compound e l'altro in termini di velocità espressa ed usura.