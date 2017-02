F1, Giovinazzi alla guida della Sauber nei test di Barcellona

Antionio Giovinazzi, terzo pilota Ferrari (Fonte: Corriere dello Sport)

La notizia era nell'aria già da ore, ma ora è ufficiale: Antonio Giovinazzi prenderà parte ai test che avranno luogo al Montmelò dal 27 febbraio al 2 marzo alla guida di una Sauber, sostituendo Pascal Wehrlein, ancora convalescente dopo l'incidente riportato alla Race of Champions.

Il tedesco rimane pilota ufficiale del team svizzero, ragion per cui ci sarà una sorta di "prestito" che Ferrari concederà alla Sauber. E' apprezzabile la lungimiranza che il team di Maranello sta avendo con il suo nuovo giovane pilota, ed essere riuscito a piazzarlo per i test ufficiali è molto positivo. Giovinazzi passerà il 2017 prevalentemente utilizzando il simulatore e girando a Fiorano con la SF16-H allo scopo di accrescere la confidenza con una vettura di Formula 1, e talvolta sarà chiamato a svolgere del lavoro in pista durante qualche giornata di test ufficiali.

E' inoltre possibile che se i problemi fisici di Wehrlein non dovessero risolversi in tempi brevi, il pilota pugliese abbia l'opportunità di salire nuovamente sulla Sauber anche nella seconda fase dei test pre stagionali. In attesa di vedere un italiano competere nuovamente nel Mondiale, la partecipazione di Giovinazzi ai test è un primo passo avanti e chissà che nel 2018 non possa ambire ad un posto da pilota ufficiale, magari proprio al volante della Rossa.