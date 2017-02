La Williams apre il valzer delle presentazioni: ecco la FW40

Come un fulmine a ciel sereno questa mattina la Williams, tramite i suoi canali social, ha rivelato al mondo la monoposto con cui affronterà il mondiale 2017. Il suo nome è FW40, riportando come di consueto le iniziali di Frank Wlliams, che ha contribuito nei decenni passati a dare lustro alla storia del team.

E' importante sottolineare come siano già visibili le implicazioni del cambiamento regolamentare: nello specifico l'ala anteriore ha il profilo di una freccia, mentre sulla sommità del cofano vettura è presente una pinna, che andrà a migliorare l'aerodinamica della vettura. Per il resto la FW40 non si discosta affatto dalla precedente creazione della Williams, sia per quanto riguarda la livrea, che vede confermati i main sponsor come Martini e Rexona, sia per le forme del corpo vettura. Per una vettura che deve recuperare sensibilmente punti di carico aerodinamico ciò non sembra essere un bel modo di iniziare, ma a ben vedere ci sono alcuni dettagli progettati per poter migliorare il rendimento della monoposto.

C'è poco da dire circa l'anteriore: l'ala ha il profilo di una freccia, come già detto, mentre sono stati leggermente modificati alcuni flap. La zona centrale della vettura è quella che con tutta probabilità farà la differenza quest'anno: chi saprà ottimizzare gli ingombri e tenere sigillato il fondo vettura all'asfalto in modo migliore, creando il cosiddetto "effetto suolo", trarrà grandi vantaggi. La Williams propone delle pance piuttosto strette allo scopo di migliorare l'aerodinamica del corpo vettura, punto carente della squadra inglese nelle ultime stagioni. E' tuttavia da considerare l'eventualità che alcune novità più importanti siano situate sotto la scocca, e che soprattutto questa possa non essere la versione deifinitiva della FW40, in quanto tutti i team hanno l'interesse a tenere segrete più a lungo possibile eventuali soluzioni tecniche estreme.