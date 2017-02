Google Plus

Renault presenta la R.S. 17

Quella corrente potrebbe essere chiamata "settimana delle presentazioni" per quanto riguarda la Formula 1, dal momento che la grande maggioranza dei team svelerà le proprie nuove creazioni nel giro di pochi giorni, come già Williams e Sauber hanno fatto.

Quest'oggi è toccato alla Renault, che ha tolto i veli ufficialmente sulla R.S. 17: è presente ovviamente il colore giallo come da tradizione ma solo nella parte anteriore, perchè a sorpresa troviamo una parte centrale e posteriore in cui è il nero a spadroneggiare.

L'abbinamento cromatico tra giallo e nero è molto bello da vedere, e siamo sicuri che in un'ipotetica classifica della livrea più bella, la R.S. 17 si piazzerebbe tra le prime posizioni, in attesa di conoscere come saranno esteticamente le altre vetture.