Formula 1, Red Bull: colori e fantasia nel nuovo casco di Verstappen

Photo by "WWWITALIA"

La Red Bull non svelerà la sua nuova vettura prima del 27 febbraio, ma il giovane e promettente Max Verstappen è già carico in vista dell'inizio della stagione, quella che potrebbe essere della consacrazione. L'olandese è già in clima "pole position" e sui social ha pubblicato alcune foto del suo nuovo casco. Nonostante il divieto di modificare eccessivamente le scelte cromatiche a stagione in corso, è riuscito ad abbandonare il vecchio casco grigio e azzurro per far spazio a uno più fantasioso e innovativo. I colori scelti sono il rosso opaco e il blu, oltre che alla classica e doverosa bandiera olandese. Questa fantasia è in memoria di Milton Keynes, ma non mancherà di certo la tonalità arancione, simbolo dei Paesi Bassi che comparirà sia sulla calotta che sulla parte frontale.

La calotta del nuovo casco di Verstappen

La livrea mantiene lo stesso disegno delle ultime stagioni, ma i colori sono diversi e rispecchiano i classici della Red Bull dell'anno passato. Il blu scuro e opaco fa da sfondo, mentre il marchio della società austriaca è in bella vista nelle zone laterali dei due emisferi del casco. Nella parte anteriore rimangono i due baffi laterali sotto la visiera. Cambia anche la parte posteriore, in cui vi è un disegno di ali stilizzate e il nuovo logo di Verstappen, costituito da una "M" e una "V" incrociate.

La fiancata sinistra del casco

La Red Bull ha intenzione di riportare a casa il titolo mondiale. I segreti? La grande organizzazione all'interno dei box che l'ha contraddistinta negli ultimi anni e un pizzico di spensieratezza di questo giovane e promettente talento olandese, pronto a dimostrare e a migliorare l'ottimo quinto posto nella classifica piloti dello scorso anno. Appuntamento il 27 febbraio a Barcellona dove verrà presentata la nuova monoposto Red Bull.