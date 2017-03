Test F1- Raikkonen guida il gruppo, mentre la Mercedes va K.O Fonte: formula1.com

Ultimo giorno di test sul circuito del Montmelò e a farla da padrone, almeno nella prima parte, è Kimi Raikkonen che fa segnare il miglior tempo di 1.22.305. Il finnico completa 45 giri ed è protagonista anche di un testacoda, che però non porta conseguenze.

Alle sue spalle chiude, con 49 giri all'attivo, un altro motore Ferrari, ovvero Romain Grosjean con la Haas F1. Il francese termina con il tempo di 1:22.739 a 4 decimi da Kimi, anche se il finlandese utilizza gomme Soft, mentre Grosjean gira con SuperSoft. Supersoft anche per Stoffel Vandoorne che strappa il 3° posto, in una giornata per lui senza problemi. Il pilota belga, ex-campione Gp2, chiude ad 1.6" da Raikkonen, in 1:23.918. Giusto due millesimi meglio di Max Verstappen, che con la sua Red Bull è il più veloce con pista bagnata/umida. L'olandese, dopo 43 giri, si ferma a 1.6" da Raikkonen, anche se, così come il finlandese, opta per le gomme Soft.

Mancano all'appello i team motorizzati Mercedes, che riscontrano problemi su tutte le vetture. Perez è il primo del battaglione di team motorizzati dal marchio tedesco, ma è solo 5° a 2'5" e con soli 25 giri all'attivo. Segue la Renault dell'ex compagno di team Nico Hulkenberg, che si ferma a 2.6" da Raikkonen, in 1:24.974. Molto bene Giovinazzi, che porta la Sauber al 7° posto, grazie al tempo di 1:25.037 e con 37 giri all'attivo.

Alle sue spalle diversi piloti con problemi in mattinata. Primo su tutti Bottas. La sua Mercedes accusa un problema idraulico e costringe il pilota finlandese a un lungo stop.

Alla fine Bottas archivia giusto 9 giri, in cui fa registrare tempi alti, di cui il migliore è 1:36.512. Segue Kvyat, che completa un solo giro, non cronometrato, prima di rimanere fermo ai box per tutta la sessione. Mentre problemi per la Williams e Stroll, che è costretto ai box a causa dei danni al telaio della FW40.

Le prove riprenderanno dopo la pausa pranzo. Su una pista che verrà bagnata nuovamente si vedrà Hamilton scendere in pista al posto di Bottas, mentre in Ferrari dovrebbe continuare la giornata di Raikkonen.