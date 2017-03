F1 - Massa il più veloce nella mattina dei secondi test a Barcellona

Massa il più veloce nella mattina dei secondi test a Barcellona

E' stato Felipe Massa il più veloce della mattina nel day dei secondi test di Barcellona, che sono da considerare la parte finale del pre season. Il brasiliano è stato autore di un giro veloce in 1.19.726 su gomma supersoft, un tempo interessantissimo se paragonato a quello dei primi test di Bottas che era stato il più veloce in quell'occasione. E' probabile però che Massa abbia spinto molto per realizzare questo riferimento cronometrico, in quanto la sua FW40 non è assolutamente alla pari della Mercedes.

Secondo della prima di questa giornata è Daniel Ricciardo, che ha girato in 1.19.900 utilizzando la mescola ultrasoft. Ci sono da sottolineare due cose circa questo tempo: il vantaggio del compound più morbido su questa pista è molto poco, visto che l'asfalto è molto aggressivo l'extra aderenza si consuma in fretta. Oltre al tempo interessante, la Red Bull ha messo insieme 52 giri, un quantitativo discreto, che denota probabilmente il fatto che i problemi di affidabilità siano stati per lo meno in parte risolti.

La terza posizione provvisoria all'ora di pranzo appartiene alla Mercedes: Lewis Hamilton ha un tempo di 1.20.456, dopo una mattina impegnata nel valutare il comportamento di alcune novità apportate alla W08. Segue Sebastian Vettel, che ha un distacco dalla vetta di 1.4 secondi, essendosi concentrato sul capire il funzionamento delle gomme medie, con tanto di microtelecamere poste dietro le gomme anteriori per tenere sotto controllo il degrado. La Ferrari ha inoltre portato in pista una evoluzione della power unit, che continua a dimostrare affidabilità con ben 82 giri completati dal pilota tedesco in sole 4 ore.

Dando uno sguardo più dietro, male ancora la McLaren, che è dovuta ricorrere ad un'altra sostituzione della power unit dopo le tre cambiate in 4 giorni nei primi test. Un altro dato da sottolinare sono i 47 giri di Pascal Wehrlein, al rientro dopo l'infortunio che gli aveva fatto saltare i primi 4 giorni di test, segno che il peggio per lui è passato anche se probabilmente accuserà più stanchezza degli altri sul finire della giornata. L'appuntamento è ora per le 18, quando la bandiera a scacchi porrà fine alla prima giornata di lavoro dei team per questa settimana.