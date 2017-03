Formula 1 - La Force India cambia colore

Fonte: forceindiaf1.com

"La Force India correrà in rosa!". Questo è quello che si legge in un comunicato pubblicato oggi dal team indiano, nel quale si annuncia il raggiungimento dell'accordo con il brand austriaco Bwt.

La Bwt è un'azienda nata in Germania che, attualmente, dà lavoro ad oltre 3300 impiegati e possiede 4 siti di produzione in Austria (Mondsee), Germania (Schriesheim), Francia (Parigi) e Svizzera (Aesch), con una distribuzione mondiale e diverse compagnie affiliate.

Addio ai classici colori della Force India, per lasciare spazio al rosa appunto, che si mischierà con il magenta e l'argento in una colorazione del tutto inedita, che farà storcere non pochi nasi agli appassionati. Molti infatti saranno riluttanti, o già si sono detti tali, di fronte alla scelta di tali colori, che però hanno suscitato anche grande curiosità e interesse. Il rosa sarà adottato anche dai piloti Sergio Perez e Esteban Ocon, che inseriranno colori e sponsorizzazioni sui loro caschi.

Immediate sono giunte anche le voci dei protagonisti. Il primo a parlare è stato il CEO della Bwt, Andreas Weißenbacher, che dice: “La collaborazione con Sahara Force India è una parte importante della nostra strategia di globalizzazione per far aumentare la consapevolezza del nostro brand in tutto il mondo. Condividiamo con la Formula 1 la passione che mostrano ogni giorno nel tentativo di raggiungere i migliori standard possibili per il nostro elisir di lunga vita, H2O, che ci permette di soddisfare i severi requisiti di qualità, salute, sicurezza e igiene e guidare lo sviluppo di nuove tecnologie“.

Immediata è arrivata l'immancabile risposta del proprietario del Team Vijay Mallya. Il magnate indiano, che è anche team manager della scuderia, celebra così l'accordo: “L’arrivo della BWT in Formula Uno è una grande notizia e rappresenta una delle partnership più significative dei nostri 10 anni di storia. E’ un segno di quanto lontano siamo arrivati come una squadra con i nostri risultati e completa una solida prestazione commerciale durante l’inverno. Per il 2017 le nostre auto vestiranno una nuova vibrante combinazione di colori con una finitura opaca intelligente. Cambiare il colore delle nostre auto è un segnale della forza di questa nuova partnership e una vera e propria dichiarazione di intenti da parte della BWT quando al loro inizio di rapporto con la Formula Uno“.

Come detto non sono mancati i dissensi, ma non si sono fatte attendere nemmeno le risposte dei vari team di Formula 1, tra cui Mercedes e Renault, che fanno subito riferimento alla nuova livrea del team.