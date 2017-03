F1 - Boullier ed il rinnovo di Alonso: "Situazione difficile, tutto dipenderà dalla nuova McLaren"

Fonte: McLaren Racing

Non è ancora iniziata la stagione 2017 vera e propria, ma nel mondo della Formula 1 già si guarda al futuro e quindi al 2018. E a cosa possono guardare i team, a questo punto della stagione, se non ai piloti in scadenza a fine anno. Ed ecco che, con i tanti contratti in scadenza a fine 2017, si preannuncia un mercato piloti infuocato, pieno di grandi nomi, a partire dai big Alonso, Vettel, Hamilton, Raikkonen e i due Red Bull. Proprio l'asturiano, dato il rapporto non idilliaco con la McLaren per via dei risultati deludenti, è quello più interessato dalle voci di mercato. Si è parlato molto di un suo approdo in Mercedes per il dopo-Rosberg, ma tra clausole a cifre astronomiche e dichiarazioni d'amore, il pilota spagnolo ha promesso fedeltà, almeno fino a fine anno, al team di Woking, anche nella speranza che, con l'avvento del nuovo anno, i motoristi nipponici sistemassero i tanti difetti della PU Honda. Come abbiamo visto durante i test, questo non è accaduto ed in Alonso è scattato il tanto famoso mal di pancia, ed ecco che c'è già chi lo vede in rotta con il team inglese.

A questo punto pare difficile che l'asturiano, a fine anno, continui ancora con la McLaren e ad ammetterlo è il team principal di Woking Eric Boullier, che spiega come il rinnovo sia un affare tutt'altro che semplice: "Molto dipenderà da quanto la McLaren saprà dimostrare in pista, specie dopo il cambio di regolamento tecnico. Se la MCL32 dovesse risultare perennemente lontana dai migliori, probabilmente l'ex ferrarista farà altre scelte".

Di certo dopo il Montmelò la situazione risulta tragica, ma Boullier non demorde e prosegue: "Ci sono molte speculazioni sul rinnovo di Fernando, so che saremo entrambi onesti, lui e noi. Lui vuole vedere innanzitutto il livello della nuova macchina, gli piacciono le nuove monoposto, vuole essere competitivo perché ha talento da vendere. Noi dobbiamo dargli una vettura competitiva per farlo contento. Se lo saremo, lui sarà soddisfatto, altrimenti farà le sue valutazioni. Se abbiamo parlato? Certamente, ma al momento non ci sono novità".

Un rinnovo che si preannuncia complicato, soprattutto perché ad attendere lo spagnolo c'è la Mercedes, che, dopo averlo corteggiato per tutto l'inverno, è stata costretta a desistere di fronte alle ingenti richieste del team inglese. Il mondiale non è iniziato, ma già si parla di futuro e sul futuro McLaren-Honda si addensano sempre più nubi.