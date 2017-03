F1- Paddy Lowe nuovo D.T Williams

Era nell'aria da qualche mese, ma ora è ufficiale: Paddy Lowe è il nuovo direttore tecnico della Williams. Mentre in Mercedes sembra sempre più probabile l'approdo di James Allison, che potrebbe iniziare a collaborare con il team di Stoccarda già da questo mese, a Grove è approdato il tecnico che ha guidato la Mercedes negli ultimi anni trionfali.

Paddy Lowe, per altro, aveva iniziato la sua carriera proprio con il team di Sir Frank Williams, quando nel 1987 al suo fianco si trovavano due vulcani come Patrick Head e Adrian Newey.

Immancabile il commento di colei che ormai è salita a capo del team al posto di Sir Frank, ovvero la figlia Claire Williams. Dopo il suo periodo di gardening dalla Mercedes, Lowe inizierà a lavorare con il suo nuovo team e sarà in pista la prossima settimana, durante il GP inaugurale della stagione 2017. Il team principal della squadra inglese ha accolto così il nuovo direttore tecnico: "Avere in squadra una persona così competente come Paddy è una spinta in più per tutta la Williams. So che ci sosterrà in modo significativo per poter tornare nei primi posti sulla griglia di partenza. Paddy è un leader che guiderà il cambiamento. Per noi è un punto di svolta".

Dopo il suo periodo di stop forzato imposto dalla FIA, Lowe ha già iniziato a lavorare con il suo nuovo team. Il cambiamento più importante in questo ritorno riguarda la posizione che Lowe andrà a ricoprire. Infatti il D.T inglese non si occuperà solo dell'aspetto tecnico e puramente competitivo, ma è entrato anche a far parte del board dirigenziale e parteciperà alla guida del business, accompagnato dalla Team principal Claire Williams e da Mike O'Driscoll. Lowe su questa nuova vita in Williams dice: "Per me è un grande onore tornare in Williams in questo ruolo dirigenziale con una partecipazione azionaria. Sono estremamente motivato nel contribuire al processo di risalita al successo di questa scuderia".

Tanta voglia di far bene e tanta competenza al servizio di Sir Frank e figlia, che puntano su un tecnico di esperienza, per tornare ai fasti di un tempo. Lowe saluta la Mercedes dopo sei titoli, tre piloti e tre costruttori.