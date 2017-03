F1- Presentazione Gp d'Australia: che la battaglia abbia inizio

L’inverno per ogni appassionato di motori è sempre una tortura, che viene mitigata da test e presentazioni varie. Per fortuna giunge la primavera e con il risveglio della natura, si risvegliano anche i rombi dei motori e finalmente si torna in pista. Il discorso vale sia per la F1, che per il motomondiale, che scenderanno in pista negli stessi giorni, seppur ad orari diversi. Se la MotoGp volerà in Qatar e darà spettacolo nella notte illuminata di Losail, la F1 prenderà il via alle prime luci dell’alba europea.

Si corre nel classico scenario del Gp d’Australia ad Albert Park, ormai tipico appuntamento di inizio stagione, che da sempre regala emozioni. Dopo i test sarà interessantissimo vedere i team in pista, senza veli e senza la possibilità di nascondersi, con la battaglia corpo a corpo, magari sin dalle prove libere, che quest’anno saranno ancora più importanti per capire il comportamento delle nuove vetture sul circuito semi-cittadino di Melbourne.

IL CIRCUITO- Il circuito dell’Albert Park di Melbourne è situato nell’omonimo parco della capitale dello stato di Victoria. Il circuito nasce negli anni ’40 dall’unione delle strade che costeggiano il lago, ma finisce presto in disuso a causa delle proteste degli ambientalisti. Il circuito fu rimesso a nuovo nel 1996 per ospitare il primo GP della stagione ’96 e per questo venne costruito un nuovo rettilineo di partenza ed in più alcune curve furono modificate per rallentare le vetture in percorrenza. Il tracciato è lungo circa 5,3 km e presenta ben 16 curve e pochi rettilinei lunghi. Ciò rende necessario un alto carico aerodinamico, che causa soprattutto un notevole consumo negli pneumatici.

RECORD- Nonostante venga ritenuto un circuito semi-cittadino, le velocità di percorrenza sono elevate e ciò permette di avere tempi molto bassi, anche se il circuito è lungo oltre 5.3 km. Il record sul giro, in gara, appartiene a Michael Schumacher, che nel 2004 martellò a lungo durante tutta la gara fino a fermare il cronometro sull’1.24.125. Al tedesco appartiene anche il record di vittorie a Melbourne 4. Record che gli appartiene anche se si contano i Gp d’Australia corsi ad Adelaide, dove il tedesco non ha mai vinto. Tra i muretti di Melbourne il record di vittorie tra i costruttori è condiviso da Ferrari e McLaren, che però ha vinto 5 volte ad Adelaide, contro la sola vittoria di Berger per la Ferrari nel 1987. Tra i piloti attuali, i più vittoriosi sono Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen, entrambi fanno parte di una tradizione che vede il pilota vittorioso a Melbourne come vincitore finale del Mondiale, poiché è successo in 16 edizioni su 21 edizioni disputate.

ASPETTATIVE E FAVORITI- Il primo Gp dell’anno non è mai facilmente pronosticabile, dato che gli unici dati che si hanno solo quelli dei test. Probabilmente il pilota con le insegne del favorito è Lewis Hamilton, che si trova al volante della vettura migliore del lotto. Difficilmente vedremo Vallteri Bottas dargli battaglia, ma non è da escludere che il finnico provi a centrare subito il colpo grosso e quindi si posizionerà sulla griglia di partenza con una motivazione maggiore del compagno di team. I team inseguitori sono sempre gli stessi: Ferrari e Red Bull. Il team di Maranello ha dimostrato, durante i test, di essere a tratti anche migliore della Mercedes, ma sembra difficile rivivere un Gran Premio come quello del 2016, quando le due Ferrari in due curve disintegrarono le certezze Mercedes, portandosi in testa e allungando senza problemi, salvo poi essere beffati dalla bandiera rossa e da una tattica suicida. Vettel e Raikkonen si sono dimostrati velocissimi e determinati durante i test e se non dovessero incappare in problemi vari potrebbero dare filo da torcere alle due Frecce d’Argento. Non bisogna sottovalutare la Red Bull però, poiché il team anglo-austriaco ha svolto i test con una versione depotenziata del motore Renault, che se dovesse funzionare a dovere potrebbe fare della Red Bull la vera favorita della gara. Verstappen e Ricciardo se lo augurano e anche i tifosi si augurano che i tre team siano quasi allo stesso livello, così da garantire uno spettacolo che in F1 manca ormai da tanto tempo a causa del dominio Mercedes. Curiosità, poi, intorno alla Williams, vera incognita di questo primo Gp. Il Team di Grove ha brillato durante i test e potrebbe essere la mina vagante, soprattutto con un Felipe Massa che è apparso rigenerato durante i test di Barcellona. Esordio ufficiale per la nuova Force India, che si presenterà a Melbourne con la nuova livrea, ma con la stessa determinazione e la stessa voglia con cui hanno corso lo scorso anno. Chi potrebbe avere un week-end nero saranno le due McLaren-Honda di Alonso e Vandoorne, che pagano una Power Unit Honda davvero deficitaria, che potrebbe fargli passare una stagione da incubo.

ORARI TV- L’attesa è finita, ma c’è da fare un piccolo sacrificio, che agli appassionati non peserà affatto. Infatti in Australia si corre alle prime luci dell’alba europea, anzi le prime prove libere, così’ come le Fp3 si correranno quando in Italia non sarà ancora sorto il sole. Andiamo a vedere dunque gli orari di un Gran Premio che verrà trasmesso in diretta solo da Sky Sport f1, mentre la rai lo trasmetterà in differita, ma ad orari ben più comodi.

VENERDI' 24 MARZO 2017

Ore 2:00 Prove Libere 1

Ore 06:00 Prove Libere 2

Differita su RaiSport: 8:10 (PL1) e 11:15 (PL2)

SABATO 25 MARZO 2017

Ore 04:00 Prove Libere 3

Ore 07:00 Qualifiche

Differita su RaiSport, 8:40 (PL3) e Rai2, 14:00 (Qualifiche)

DOMENICA 26 MARZO 2017

Ore 07:00 Gara

Differita su RAI 1 a partire dalle 14:00